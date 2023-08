Algérie: Belmehdi distingue les lauréates des concours internationaux de mémorisation et récitation du Saint Coran

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a distingué, lundi à Alger, les deux lauréates des deux concours internationaux de mémorisation et récitation avec psalmodie (tajwid) du Saint Coran, tenus en Malaisie et en Iran.

En marge de cette cérémonie, le ministre a affirmé que la distinction de Chaima Anfal Tabani (1e place) dans le concours abrité en Malaisie auquel plus de 50 pays ont participé, et de Nesrine Khaldi (3e place) au concours de Téhéran qui a connu la participation de plus de 80 pays, était "le fruit des efforts consentis par le système d'enseignement coranique en Algérie, toujours au service du Saint Coran".

Il a également fait état de la participation de plusieurs Algériens dans de nombreux concours internationaux de mémorisation de Coran à l'instar de ceux en Croatie, au Koweït et en Arabie saoudite.