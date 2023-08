Madagascar: Basket - 3x3 - Madagascar réalise un beau doublé

Les Ankoay dames et hommes remportent les premières médailles d'or du basket 3x3 dans l'histoire des Jeux des Iles de l'Océan Indien.

Historique. Les deux sélections malgaches ont été exactes au rendez-vous. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux des Iles, le basket 3x3 figure au programme des jeux et Madagascar réalise le hold-up parfait. Favoris en titre, les Ankoay dames et hommes ont fait respecter la hiérarchie.

Trop fortes

La logique a été respectée chez les dames. La troupe à Rondro termine invaincue du tournoi et s'empare du titre. En finale contre les Réunionnaises, les Malgaches ont été tout simplement trop fortes pour leurs adversaires. Chine a ouvert le score sur un tir à longue distance au grand bonheur du public présent au terrain extérieur du Stade Barea Mahamasina. Les Réunionnaises ont essayé de riposter mais face à la machine malgache bien rodée et huilée, elles ont buté. Rondro, Muriel et Christiane enchaînent les points et prennent les distances. Elles se sont imposées sans trembler par 21 à 9.

Spectacle

Avant tout, le basket 3x3, c'est du show. Les joueurs des Ankoay savent bien émerveiller et assurer le spectacle. Si les Mahorais ont ouvert le score, Livio, a vite riposté par ses shoots. Pendant deux minutes, Mayotte et Madagascar font la course poursuite au score. Le tableau affichait un score de parité de 5-5 partout. Elly et Livio avec trois tirs à longue distance successifs distancent leurs adversaires par 11 à 5.

Arnold bien servi par ses coéquipiers enflamme le public avec un show de dunk. A la moitié de la rencontre, les Malgaches mènent par 13 à 9. Si tout se passe bien du côté malgache, la sélection mahoraise peine à marquer. Le score est de 19 à 10 après 6 minutes de jeu. Le quatuor malgache, champion d'Afrique déjà assuré de remporter le titre, fait tourner le ballon pour faire durer le suspens. Arnold conclut le match sur un dunk et offre la victoire à Madagascar par 21 à 11. Mission accomplie pour le basket 3x3 qui garde les deux titres à domicile. Les deux sélections maldiviennes terminent à la troisième place.