Madagascar: Education nationale - Un concours pour la sélection de 1 500 élèves-enseignants du collège

Onze centres régionaux de l'institut national de formation pédagogique accueilleront 1 500 élèves-enseignants du collège après leur sélection. C'est un concours qui inclura un examen écrit et une épreuve orale.

Le ministère de l'Education nationale a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la sélection de 1 500 élèves-enseignants du collège dont 1 000 pour le concours direct et 500 pour les Fram. Leur formation aura lieu dans 11 Centres régionaux de l'institut national de formation pédagogique (CRINFP) dont Sambava, Manjakandriana, Mahazengy, Mahabibo, Belemboka, Ambositra, Antsohihy, Antsirabe, Fenerive Est, Ambatondrazaka et Ambanja pour une durée de 24 mois.

Pour le concours direct, les candidats doivent être de nationalité malgache, être libre de tout engagement professionnel, être titulaire du baccalauréat de l'enseignement général et être âgé de 20 à 35 ans l'année de la sélection. Pour les Fram, ils doivent disposer de cinq années d'expériences en tant qu'enseignant du collège et selon l'option choisie, être de nationalité malgache, être titulaire du baccalauréat et être âgé de moins de 43 ans l'année de la sélection.

Etapes

La présélection portera sur les notes obtenues au baccalauréat. Pour l'option L1, les notes en Français et Anglais seront prises en compte, les notes en Malagasy et en histoire-géographie pour le L2, les Mathématiques et Physique Chimie pour l'option S1 et les Sciences Naturelles et Physique Chimie pour la S2. Le concours inclut un examen écrit et une épreuve orale. L'examen écrit portera sur les matières de base en fonction de l'option choisie par le candidat. L'épreuve orale portera sur des connaissances générales et des connaissances sur l'éducation à Madagascar.

%

Les 1 500 candidats qui auront obtenu les meilleures notes, en fonction du total des notes obtenues à l'examen écrit et oral, seront admis définitivement. Une lettre d'engagement avec une signature légalisée (Mairie) dans laquelle le postulant s'engage à servir dans les Collèges d'enseignement général (CEG) des zones rurales 2 et 3 après la formation sera exigée pour les candidats du concours direct et les candidats Fram. La réception des dossiers de candidature se fera au plus tard le 29 septembre à 16 heures.