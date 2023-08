Madagascar: ACMIL Antsirabe - Andry Rajoelina appelle l'Armée à préserver l'unité nationale

Un peu plus de 2 mois avant le premier tour de l'élection présidentielle et à 12 jours de sa démission s'il décide de briguer un second mandat, Andry Rajoelina appelle l'Armée à préserver l'unité nationale.

Malgré les Jeux des îles actuellement en cours, l'ambiance électorale bat son plein. Face au risque de tension politique, le chef de l'Etat interpelle les Forces armées et rappelle leurs devoirs. Tout en les appelant à faire preuve de vigilance, le Chef suprême des Forces armées exhorte les Officiers fraîchement sortis de l'Académie Militaire d'Antsirabe à veiller au respect de la souveraineté et du drapeau national.

« Le drapeau national véhicule des messages forts sur l'histoire de notre pays et renforce notre sentiment d'appartenance à la nation. Vous devez être le dernier rempart pour préserver l'unité du peuple malgache. Il ne faut pas accepter d'être divisé », a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « pendant votre formation à l'ACMIL, on vous a appris à respecter l'éthique, la déontologie et la discipline. Je sais que vous êtes prêts à faire face à toutes les éventualités pour défendre les intérêts de la nation et du peuple malgache ».

Fandresena

Accompagné de son épouse Mialy Rajoelina, le chef de l'Etat a assisté hier à la cérémonie militaire Fandresena 2023 qui marque la sortie officielle de la 44ème promotion de l'Académie Militaire d'Antsirabe. Une promotion baptisée Amiral Didier Ratsiraka. 58 nouveaux Officiers ont donc terminé leurs 3 années de formation à l'ACMIL. Cinq jeunes femmes figurent parmi eux.

%

Ce Fandresena 2023 marque aussi le baptême pour les nouvelles promotions dont le 26ème Peloton Militaire de Formation des Cadres Spécialistes (PMFCS) baptisé Andriafo, et le Peloton direct représentant la 46ème Promotion de l'ACMIL portant le nom du Général de Corps d'Armée Razafitombo Léon Evariste, ancien Chef d'Etat-Major Général de l'Armée malgache et ancien ministre de la Défense nationale. Après la cérémonie, le président Andry Rajoelina a visité plusieurs infrastructures nouvellement réhabilitées dans l'enceinte de l'ACMIL.

Madagasikarantsika

Après Antsirabe, le président Andry Rajoelina s'est rendu à Ampotaka dans le district de Mandoto pour inaugurer le Parc botanique Madagasikarantsika, fruit d'une collaboration entre l'Etat malgache par l'intermédiaire du ministère de l'Environnement et le Groupe Imperial Brands. Le parc est établi sur une superficie de 120 ha et se présente sous la forme de la carte de Madagascar. 200 000 jeunes plants y sont plantés. D'après les explications, cela fait 3 ans que des techniciens et spécialistes s'attellent pour installer ce parc à Ampotaka, avec la collaboration des associations villageoises (VOI) représentant 200 familles. La société Imperial Brands ambitionne de mettre en place cinq programmes de ce genre à travers Madagascar.