Togo: Dr Spieker apprécie cette 'décision sécuritaire'

A compter de ce matin 28 Août 2023 dans les circulations à Lomé, l'ordre est donné aux passagers de Zémidjan de porter les casques. La sensibilisation est suivie d'acte. Je l'approuve. Aucun pays au monde ne peut fonctionner convenablement sans le respect de l'ordre établi.

J'apprécie 100% cet ordre imposé aux passagers remorqués sur les Zémidjans de porter aussi les casques comme les conducteurs eux-mêmes. Cela réduirait l'accident de circulation sur les routes, surtout que les conducteurs ne sont pas assurés et le passager remorqué, victime de l'accident, est laissé sans assistance financière, quelle que soit la gravité de l'accident.

Je suis un grand partisan de l'ordre. Il faut de l'ordre dans tous les domaines au Togo et cela vaut pour tous les citoyens, grands comme petits. Aucun citoyen n'est au-dessus de la loi, quelle que soit sa position hiérarchique dans la société. Le respect de la loi va de la simple circulaire jusqu'à la loi fondamentale qui est la norme suprême d'un pays. Les Togolais doivent apprendre à respecter la loi et l'ordre écrit ou établi. Rien ne marchera dans un pays sans les mesures élémentaires de sécurité. Donc j'apprécie cette culture de poigne, de fermeté, de l'ordre. L'anarchie ne fait jamais avancer une société. Je suis un grand partisan du respect des ordres et ce respect vaut à tout le monde dans une société.

Nous allons revenir dans ce pays à la rigueur, à la culture allemande que nos grands-parents ont connue et non l'anarchie ou le non-respect des lois que la France nous a inculqué. Si Dieu me met à la tête de ce pays, je vais mettre tout le monde au pas, au respect des normes élémentaires jusqu'à la norme suprême de notre pays. De l'ordre, encore de l'ordre et toujours de l'ordre ! Finie la culture de l'anarchie à la française dans notre société. J'apprécie cette décision sécuritaire de porter les casques, imposée aux passagers. Bravo à ce ministre chargé de la sécurité des citoyens sur les routes. Finis les désordres.

Il faut un homme à poigne pour diriger le Togo. Mettre tout le monde au pas, même la France.

Dr. Christian Spieker

Président de l'association GERMANY IS BACK