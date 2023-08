Madagascar: Signature d'un mémorandum d'entente entre le pays et la Corée

Du concret. Madagascar et la Corée du Sud renforcent la coopération économique et passent à l'action en vue de l'émergence d'investissements coréens dans la Grande île.

Un mémorandum d'entente a été signé, hier au Novotel, entre la Korean Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM).

Visite de prospection

Ce mémorandum d'entente est en fait la suite logique de la convention de collaboration déjà signée en 2018 entre les deux parties. L'accord prévoit notamment le renforcement des connaissances des entreprises coréennes sur le climat des investissements et des opportunités d'affaires à Madagascar. L'objectif étant à terme de faire émerger des investissements émanant d'entreprises coréennes dans la Grande île.

A cet effet, les deux parties s'engagent à appuyer la réalisation de visites de prospection de dirigeants d'entreprises coréennes à Madagascar. Une manière, en somme, de renforcer les relations dans le secteur privé du pays. On rappelle, d'ailleurs sur ce point, qu'une manifestation dénommée Korea - Madagascar Business Forum a déjà eu lieu au mois de juin dernier dans le cadre du 30ème anniversaire de la coopération entre les deux pays.

Détermination

La composition de la délégation coréenne témoigne en tout cas de la détermination de ce pays à renforcer les investissements à Madagascar. A commencer par Sang Jick Yoon, l'émissaire spécial du président de la République de Corée qui a notamment fait état des potentiels de la coopération entre les deux pays. Ils étaient une trentaine d'hommes d'affaires coréens à faire état de leur intention d'investir ou de nouer des partenariats avec des entreprises malgaches.

On peut citer, entre autres, SK On Co Ltd, LG Energy Solution, Innox Advanced Material, Korea Zinc, Posco International, LX International. Notons par ailleurs, la présence, parmi la délégation coréenne des représentants du ministère coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie. De bonnes perspectives de coopération en somme entre Madagascar et la Corée, laquelle est, par ailleurs, candidate à l'Exposition Universelle de 2030.