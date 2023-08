Madagascar: Électricité de la Jirama - Deux projets pour 2 millions de nouveaux abonnés dans 24 régions

L'amélioration de la capacité de production énergétique et des réseaux de distribution d'électricité avance à grande vitesse. Deux projets ont été lancés hier et devront améliorer l'accès à l'électricité de 10% du taux actuel, dans les mois à venir.

275 milliards d'ariary. C'est le total des fonds alloués par la Banque mondiale pour financer deux projets d'amélioration de l'accès à l'électricité à Madagascar. Il s'agit des projets LEAD 400 Activités et PDDR CERC, qui visent à étendre l'accès à l'électricité à travers le pays. Pour le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures), ces projets s'inscrivent dans le cadre de la réalisation du Velirano n°2 du président de la République, concernant l'accès à l'électricité pour tous.

« Ces projets présidentiels ont pour objectif d'alimenter en énergie électrique, les régions non encore électrifiées et d'améliorer la qualité de l'énergie distribuée dans les zones déjà desservies par la Jirama », a indiqué le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, lors du lancement officiel des deux projets, hier à Ambohitrabiby, en présence de représentants de la Jirama et des partenaires impliqués.

%

Travaux

Ces projets ciblent les 24 régions de Madagascar et prévoient la création de 1 600 kilomètres de lignes basse et haute tension dans le cadre des projets LEAD et PNR (Projet National de Redressement) du PDDR CERC. En plus d'étendre le réseau électrique, ces projets auront un impact significatif sur l'électrification du pays. D'après les explications, le taux actuel d'électrification augmentera de 10% grâce à ces initiatives, ce qui signifie que deux millions de personnes supplémentaires bénéficieront de l'électricité fournie par la Jirama. Les projets impliquent la création de 34 000 poteaux BT et MT ainsi que 650 transformateurs pour assurer la distribution d'énergie électrique. La réalisation de ces deux projets est prévue d'ici décembre 2023 et mai 2024.

Activités

Lors du lancement officiel, le MEH a noté que le projet LEAD 400 Activités se concentrera sur l'alimentation en énergie électrique des régions non électrifiées grâce à des extensions des réseaux de distribution existants de la Jirama. De plus, il renforcera la capacité des équipements et améliorera la qualité de l'énergie électrique déjà distribuée dans les zones desservies. Quant au Projet de Développement Durable des Routes (PDDR - CERC), il vise à réhabiliter les réseaux de distribution électrique touchés par les cyclones Ana, Batsirai et Emnati.

Au total, 309 activités seront entreprises d'ici le 20 décembre 2023 pour sécuriser les réseaux de distribution. Bref, ces initiatives sont essentielles pour l'amélioration de l'accès à l'énergie et pour le développement durable de Madagascar, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et à la croissance économique du pays.