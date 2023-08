Madagascar: Ministère de l'Economie et des Finances - Publication d'un dictionnaire français-malgache des termes économiques et financiers

Les communicateurs du domaine de l'économie ont dorénavant un dictionnaire spécifique. Le ministère de l'Economie et des Finances vient de sortir un dictionnaire spécial pour la traduction des termes économiques et financiers français en malgache.

Présenté, hier lors d'une cérémonie présidée par la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, le rakibolana fandikanteny teknika ekonomika sy ara-bola est en effet disponible en version électronique sur le site du MEF.

7 000 termes

Un outil de travail indispensable pour les rédacteurs en langue malgache des textes économiques, pour les communicateurs et les journalistes. Ce dictionnaire donne la traduction en langue nationale de plus de 7 000 termes économiques et financiers. Produit par la direction de la communication du MEF en collaboration avec l'Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM), ce dictionnaire est le résultat d'un travail collectif des cadres et agents de ce département.

Familier des termes économiques et financiers, ce sont en effet ces derniers qui ont réalisé la traduction pour ce dictionnaire qui sera d'une utilité particulière pour la communication économique. « L'objectif est de rendre plus uniforme les termes économiques et financiers malgaches car jusqu'à présent, ils étaient disparates », a déclaré Johasy Haritina, directrice de la communication du MEF. Faut-il en effet préciser que d'habitude les rédacteurs traduisent les termes à leur guise ou se contentent de mettre entre guillemet les termes français. Ainsi, dans ce dictionnaire, « accumulation d'intérêts » est par exemple traduit par « vangongon-janabola », « agrégat » par « tondrofaoka », bon de caisse par « taratasy andraisam-bola », budget primitif par « tetibola fototra », prix FOB par « vidy tafakatra an-tsambo »...

%

Outil précieux

La publication de ce dictionnaire est, en tout cas, une façon d'honorer une frange non négligeable de la population malgache qui n'est pas forcément habituée à des termes techniques consacrés comme lobbying ou grille indiciaire. En somme, ce dictionnaire est un outil précieux, non seulement pour l'administration qui veut ainsi atteindre ses objectifs de transparence mais également pour le public qui pourra renforcer ses connaissances sur l'économie nationale.

« Le ministère de l'Economie et des Finances de Madagascar, en tant que principal acteur économique et financier du pays a décidé de concevoir, ce dictionnaire qui constitue un outil pour faciliter, non seulement la rédaction des documents officiels, mais aussi les communications et partagé aux médias et réseaux sociaux », a déclaré la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.

Ce dictionnaire français - malgache fera en tout cas le bonheur de nombreux utilisateurs. Ce, d'autant plus qu'il est entièrement gratuit car pour y accéder il suffit de télécharger le documents sur le site du ministère ( www.mef.gov.mg). Le document est par ailleurs appelé à évoluer. Notons la présence, lors de la présentation de ce dictionnaire, du Secrétaire Général de l'Ordre des Journalistes de Madagascar, Solofo Mana Rasamoelina. Ce dernier s'est félicité de ce partenariat gagnant entre le MEF et l'OJM, au service de la communication économique.