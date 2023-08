Madagascar: Réduction des risques de catastrophes - Des infrastructures et une urbanisation résiliente comme solution

La Commission de l'Océan Indien (COI) et l'agence humanitaire australienne (RedR) se sont unies pour renforcer les capacités régionales d'adaptation face aux catastrophes naturelles qui touchent la région.

Un partenariat focalisé principalement sur les risques climatiques liés aux infrastructures et à l'urbanisation des îles (inondations...). C'est ce qui définit le mieux la collaboration entre les deux entités dont la mise en oeuvre consiste au déploiement, par le gouvernement australien, d'un expert afin de consolider les plans d'action sur le climat des pays membres de la Commission de l'Océan Indien.

Le partenariat se manifeste également par le renforcement de la résilience des communautés et l'intégration de l'adaptation et de l'atténuation des effets du dérèglement climatique dans les politiques publiques d'aménagement du territoire. Si cette collaboration est complémentaire des autres initiatives en cours et menées par la commission, elles le sont également des actions déjà mises en oeuvre dans la Grande île.

En effet, le pays comptabilise quelques acquis en la matière. L'existence du guide « pour la réalisation d'étude et d'inspection détaillée des ouvrages d'art routiers visant le renforcement de la résilience des infrastructures face aux aléas climatiques à Madagascar » est un bon exemple.

Elaboré par la Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences (CPGU) avec la collaboration de plusieurs partenaires techniques et financiers, ce guide comprend les études des ouvrages et la description des différentes étapes ainsi que les méthodes de conception, de dimensionnement et d'implantation d'ouvrages d'art. Le tout, en prenant en compte les différentes contraintes naturelles telles que le changement climatique et les phénomènes dérivés. L'inspection des ouvrages et la description des démarches pratiquées pour l'inspection courante et détaillée d'ouvrages d'art ainsi que les moyens d'exécution font également partie intégrante de ce guide.

Outre l'existence de ce guide, des initiatives de renforcement des capacités des acteurs locaux sont constamment menées. Le plus récent fait référence à l'atelier de formation en matière de gestion et réduction des risques de catastrophes, de changement climatique et d'évaluation post-catastrophe dans le secteur routier organisé par la Cellule de prévention et de gestion des urgences (CPGU) en collaboration avec le ministère des Travaux publics les 7, 8 et 9 juin derniers.