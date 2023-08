Madagascar: Festival Burning Gasy-2ème édition - Entre découverte et épopée

Andavakoera n'est pas seulement un site archéologique, cet endroit gâté par la nature est un lieu de festivité où les talents de différentes disciplines font connaître leur savoir-faire.

Du 21 au 27 août dernier, s'est tenu le Festival Burning Gasy au jungle park Andavakoera. Une brochette d'artistes était présente à savoir Vagno Kabôsy, Primo N'diaye, Faustin, Yasmine, Rudy Lambert, Stephan Picq, Cerveau Kotoson, Ridel Bezara, Rocky Fabrice, Ayanah Royanah... En outre, la culture malgache est fortement liée à la forêt dans laquelle résident les forces actives et créatives. Cette faculté naturelle ne sera guère à la disposition de l'être humain sans une formalité et les instructions relatives aux sacrements. Donc, pour commencer en bonne et due forme la partie, un rituel s'impose. « Sous la formule de la communion de l'esprit, la terre et le ciel, l'humain étant le vecteur. D'où le logo...Une des grandes animations désormais attendues au village d'Andavakoera, les festivités ont commencé avec un jôro. Matthieu Delac, ce vazaha plus malgache que certains Malgaches et non moins fondateur du Festival et propriétaire de Jungle Park estime que la tradition de la terre doit être respectée. Fömban tany hajaiñy. La tradition tout court doit être comprise et respectée », a témoigné Cerveau Kotoson. Le festival a commencé sous la bénédiction des ancêtres. L'animation a mis en extase les participants et l'assistance. L'ambiance était conviviale. La jungle d'Andavakoera et ses environs ont pu entendre la résonance des voix des slameurs, sentir l'odeur des délicieux repas malgaches. C'est d'ailleurs ce qu'a encore affirmé Kotoson, « La gastronomie était au rendez-vous , du sauna spécial pour communier avec les éléments : terre, air, eau, feu ; ainsi que des baignades en piscine naturelle et des tatouages étaient aussi proposés aux festivaliers qui en avaient envie ». Apparemment, les visiteurs et les passionnés se sont régalés. Sous un autre angle, le Festival Burning Gasy est à la fois un pèlerinage et un évènement festif. Il s'agit d'un concept assez particulier dans l'optique de préserver la nature tout en respectant la coutume locale. Comparée à la précédente édition, cette année, Burning Gasy a intéressé les jeunes. Voulant se détendre, ceux-ci ont été transportés entre mythe et épopée. Point de rencontre, Jungle Park Andavakoera est un espace multicolore, une loge paisible qui offre de la sérénité aux visiteurs. Le public souhaite qu'il y ait une troisième édition encore plus prometteuse !