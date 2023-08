Madagascar: Journée paralympique inclusive - L'union sacrée prometteuse pour la promotion du handisport

« Le handisport manque de visibilité à Madagascar ». C'était le constat du Président du Malagasy Paralympic Committe Morel, dans nos colonnes lors d'une interview cette semaine.

On peut dire que la journée paralympique inclusive a commencé à apporter une réponse à cette réalité, en réunissant le samedi, 26 août après-midi à l'ANS une belle affluence, notamment au regard de la concurrence présentée par les offres sportives denses du week-end. Cette action de sensibilisation était organisée par l'ambassade de France à Madagascar, la fédération paralympique malgache et l'ANS, sous le haut patronage du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle fait partie du projet « Favoriser le développement d'une pratique sportive inclusive à Madagascar chez les personnes en situation de handicap », lancé officiellement en juin 2023.

La journée a commencé en un temps d'échange très ouvert et spontané entre les divers intervenants et le public et a continué avec un temps de démonstration sportive, avec rugby fauteuil, basket fauteuil, basket adapté et pétanque. « Cet évènement prévu de longue date est un bel aboutissement mais aussi une étape qui ouvre des perspectives», résume, Benoît Olivier, chargé de mission Sport à l'ambassade de France.

En effet, cette journée a rassemblé et fédéré tout un ensemble d'acteurs intervenant à titre divers sur le handicap : les fédérations handisport de Maurice, des Comores, de La Réunion et de Madagascar, hôte ; l'ONG reconnue à l'international, Humanité Inclusion ; des associations malgaches, comme AFHAM, Compagnie Lovatiana et Fanarenana ; des athlètes, qui ont pu présenter un témoignage très apprécié. Le stand des partenaires illustre cette diversité, avec le Réseau ZARA, l'Association ASA, la coopérative Talenta, la PPPH-MAD, le CNFPPSH , tout comme la présence de clubs de Tana ( ASCU, COSHAP, ACBHM).

%

Ce rassemblement d'acteurs enthousiastes et volontaires a créé une dynamique, à amplifier dans les mois à venir : actions de sensibilisation à mener en milieu scolaire et universitaire, projet de construction de matériel handisport, développement du basket fauteuil féminin, pourquoi pas à l'échelle régionale. Tout le monde était satisfait de la journée. « C'est une bonne initiative et nous attendons la reprise de la Coupe des clubs champions de handisports » lançait, Morel, le président du MPC. Le projet continue, les forces collectives pour le mener à son terme sont rassemblées !