Madagascar: Agression et destruction de biens d'autrui à Sabotsy Namehana - Le Directeur Régional impliqué apporte sa version des faits

Suite à un article publié dans le journal Midi Madagasikara du 23 août 2023 intitulé « Un Directeur Régional arrêté et gardé à vue pour agression et destruction de biens d'autrui », le concerné, Razafimahafaly Aurélien François Angelot, Directeur Régional de l'Administration Pénitentiaire d'Amoron'i Mania apporte sa version des faits.

Le Directeur Régional admet avoir été à Sabotsy Namehana au moment des faits. Cependant, il explique ne pas avoir été directement impliqué dans les incidents. « J'étais effectivement à Sabotsy Namehana le lundi 21 août et le mardi 22 août pour une fête familiale. Mais ce n'était pas moi qui ai commis l'acte d'agression et de destruction des biens d'autrui à l'encontre d'un chauffeur. Les deux jeunes qui étaient avec moi ce jour-là sont mes neveux. Eux aussi étaient invités à cette fête familiale. Un malentendu à propos d'un téléphone portable a provoqué une dispute entre mes deux neveux et le chauffeur en question. Quand les esprits se sont échauffés, le chauffeur a frappé un des jeunes. Blessés, les jeunes se sont défendus et la bagarre a éclaté. Blessé à son tour, le chauffeur a pris la fuite et mes neveux l'ont poursuivi en lançant des pierres sur le pare-brise de sa voiture, brisant celui-ci. Le chauffeur a alors appelé la gendarmerie. » Le Directeur Régional souligne qu'il n'a pas été présent durant toute l'action et qu'il n'est intervenu qu'à l'arrivée des gendarmes sur place pour arrêter ses neveux.

En voyant cela, il affirme s'être présenté aux éléments des forces de l'ordre. « Ayant pris connaissance de mon statut, les gendarmes m'ont alors demandé de les suivre pour m'auditionner en tant que témoin » ajoute-t-il. « Si mes deux neveux ont été mis au violon, pour ma part je ne suis resté à la gendarmerie qu'une demi-heure, après audition » précise-t-il pour marteler qu'il n'a pas fait l'objet d'une arrestation ni de garde à vue.

« Concernant les préjudices de cet incident, j'ai pris mes responsabilités en tant que « raiamandreny » en remplaçant le pare-brise endommagé et en prenant en charge les soins du plaignant. Un arrangement a été trouvé avec ce dernier, qui a volontairement retiré sa plainte. » En effet, le Directeur Régional veut remercier le Commandant de Brigade de la Gendarmerie de Sabotsy Namehana pour sa contribution dans la résolution de ce problème.