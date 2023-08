Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Aout 2023

Ouganda : Justice- Vers la première peine de mort de la loi anti homosexualité…

Selon un acte d'accusation consulté par Reuters, un homme de 20 ans accusé et inculpé le 18 août d'homosexualité aggravée après avoir eu des « rapports sexuels illégaux » avec un homme de 41 ans, risque la peine de mort. Même si l'acte ne précise pas pourquoi cela est considéré comme aggravé, selon l’agence de presse britannique, l’information suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Où les partisans d’un durcissement des législations africaines contre l’homosexualité saluent la volonté des autorités ougandaises de maintenir le cap malgré les fortes oppositions des puissances occidentales auxquelles la mesure a fait face au moment de son adoption. Trois mois après son adoption, la loi anti homosexualité pourrait donc signer le retour de l’application de la peine de mort dans le pays. Puisque, comme l’indique l’agence Reuters, l'Ouganda n'a exécuté personne depuis environ deux décennies, mais la peine capitale n'a pas été abolie et le Président Yoweri Museveni a menacé en 2018 de reprendre les exécutions pour mettre fin à une vague de criminalité. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Magal Touba- La Sen Eau va déployer une quinzaine de camions citernes

%

A une semaine de la célébration de la 129e édition du Grand Magal de Touba, une délégation de la société concessionnaire de de gestion de l'eau, la Sen Eau a rendu une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Conduite par le directeur général, la délégation de la Sen Eau, reçue le jeudi 24 août 2023 à Touba, a exprimé à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké les félicitations de ses collaborateurs ainsi que la solidarité de l’entreprise. Au Khalife général des Mourides, le directeur général de la Sen Eau a annoncé le déploiement d'une quinzaine de camions citernes pour renforcer le dispositif de distribution afin de faire face à la demande en eau de la cité religieuse. Le Magal de Touba va se tenir le lundi 4 septembre 2023. L'événement célèbre le départ en exil au Gabon du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba. (Source : adakar.com)

Niger : Ministère de l’Intérieur - 41 officiers nommés à la tête des départements

Le gouvernement réuni en conseil des ministres, le jeudi 24 août 2023, présidé par le général de brigade Abdourahamane Tiani, a procédé à la nomination de 41 nouveaux préfets à la tête des départements du Niger. Les nouveaux responsables des départements sont tous issus des Forces de défense et de Sécurité (Fds). Selon le Communiqué du Conseil des Ministres, ces nominations se justifient par la volonté du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), de prévenir et de mieux prendre en charge les questions de défense et de sécurisation de ces localités confrontées au banditisme armé et au terrorisme. ( Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Noix de Cola - Quand la crise nigérienne impacte négativement la vente

La vente de la cola, comme plusieurs autres produits de spéculation connaît des difficultés en ce moment. Et pour cause, cette denrée prisée par de nombreuses personnes dans la sous-région est actuellement difficile à écouler sur le marché. Et ce, du fait de la crise qui perdure au Niger. (Source : fratmat.info)

Mali : Accord d’Alger- Les groupes armés à revenir à la table des négociations

Le ministre de la réconciliation, de la Paix et de la cohésion nationale, chargé de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale dans un communiqué rendu public le lundi 28 août 2023 invite les frères des mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali à revenir à la table des négociations dans le processus de paix en vue de surmonter les défis actuels par la voie du dialogue. Selon ce communiqué du ministre WAGUÉ, le Gouvernement reste attaché à l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali ainsi qu’à l’accord de cessez-le-feu du 23 Mai 2014. (Source : abamako.com)

Centrafrique : Assistance humanitaire- comment la Croix-Rouge réunit des familles disloquées

En Centrafrique, la crise militaro-politique de 2013 a bouleversé la vie de nombreuses familles. Des milliers de personnes ont fui le conflit pour trouver refuge dans d’autres provinces ou pays voisins. Dix ans après, certaines personnes tentent de retrouver leurs proches mais en vain. Nombreux d'entre elles se tournent vers le Comité international de la Croix-Rouge (Cicr). C’est le cas de Ibrahim qui a retrouvé son fils Ousmane après sept ans de séparation. (Source : Rfi)

Rdc : Présidentielle 2023 : Tshisekedi désigné candidat du parti au pouvoir

Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo (Rdc), à été désigné, samedi à Kinshasa, comme candidat à l’élection présidentielle 2023, par le congrès de l’« Union pour la démocratie et le progrès social » (Udps), a appris l’Acp de ce parti au pouvoir.« Nous sommes venus entériner la résolution prise dans la ville de Kisantu, qui avait désigné Félix Tshisekedi comme candidat à la présidence de la République. C’est pourquoi il n’y a pas d’urnes ici pour un vote ou une compétition interne. », a déclaré devant les congressistes, le secrétaire général de l’Udps, Augustin Kabuya. « Le mandat de monsieur Félix Antoine Tshisekedi, en tant que président de l’Udps/ Tshisekedi, est renouvelé pour cinq ans.

Tchad : Gouvernance- Le ton martial de Mahamat Idriss Deby Itno déplaît à certains

Les propos tenus par Mahamat Déby Itno, il y a quelques jours, créent la polémique au Tchad. Lors de son récent séjour dans le Nord, le président de la transition tchadienne a tenu un discours martial après la reprise des hostilités avec deux groupes rebelles. Il affirme leur laisser le choix : la paix ou la guerre. Des propos qui suscitent des critiques portant sur le fait que les autorités veulent œuvrer pour la réconciliation, tout en tenant un discours guerrier. (Source : Dw)

Guinée : Inaccessibilité du site « Guineematin » - La Hac saisie d’une plainte…

La Haute autorité de la communication (Hac) a été saisie ce lundi 28 août 2023 par une plainte contre X pour « interruption des services sur internet en République de Guinée du site Guineematin.com ». L’organe de régulation des médias en Guinée a été interpelé par le Bureau Exécutif de l’Aguipel, dont est membre le média concerné par ces « restrictions ».« Suite à une réunion du Bureau Exécutif de l’Aguipel, je viens par la présente pour porter plainte contre X pour interruption depuis treize jours des services sur internet en République de Guinée du site Guineematin.com, membre de notre Association », lit-on sur la plainte adressée à Boubacar Yacine Diallo, Président de la Hac.(Source : africaguinee.com)

[L1]