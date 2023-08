Afrique de l'Est: JIOI - Manque d'engouement populaire pour certaines disciplines

Les jeux battent leur plein. Durant ces 11es Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) actuellement en cours, on note plusieurs rendez-vous fort attendus entre athlètes issus des sept îles présentes, mais aussi entre les athlètes et le public malgache.

Si les disciplines phares tels le sport roi, le basket-ball et le volley-ball, sont particulièrement suivies, avec une présence très remarquée du public malgache, force est de constater que certaines autres disciplines ne suscitent pas l'engouement populaire. Lors des matchs de tennis, à l'ACSA Ambohidahy, les gradins n'affichent pas toujours complet, tandis qu'en pétanque, les rencontres qui se tiennent à Vontovorona ne connaissent pas plus d'engouement.

Il faut reconnaître que l'éloignement de ce site de compétition n'est peut-être pas étranger à cette faible présence du public pour un sport dans lequel les Malgaches s'illustrent pourtant, et ce, depuis des dizaines d'années, sur le plan international. Même constat pour l'haltérophilie, sport dans lequel Madagascar a fait une belle moisson de médailles lors des premiers jours des JIOI.

Sports de combat

Outre le judo, sport dans lequel Madagascar compte dans ses rangs des figures connues au-delà de nos frontières, et qui demeure très suivi par le public, les autres sports de combat comme la boxe au CCI Ivato, et le Tae kwon do, enregistrent une présence moyenne du public.

%

Certes, les phases finales des diverses compétitions suscitent plus d'intérêt pour le public, il n'empêche, l'on a espéré une présence plus marquée du public dans quelques sites de compétition. Les finales de basket et de football, en cas de qualification des équipes malgaches, Barea et Ankoay, sont particulièrement attendues. Le public, assurément, répondra présent, et arrivera en masse.

Hors site

Mais les JIOI, ce sont également une ambiance, une atmosphère qui se ressentent hors des stades et des terrains de jeux. Dans la ville, pourtant parée des couleurs des JIOI, l'ambiance générale semble être plombée par le drame de la cérémonie d'ouverture. Pour rappel, 15 personnes ont perdu la vie dans la bousculade qui a eu lieu le jour J des JIOI.

Depuis, les seuls signes rappelant que les jeux sont toujours en cours, ce sont les bruits des sirènes des motards et des voitures ouvreuses, lors du passage des délégations et les hautes personnalités sportives, mais surtout, la présence d'athlètes étrangers dans les rues, au marché ou dans les grandes surfaces, lors de leurs sorties hors des hôtels.

Facilement reconnaissables par leurs tenues et survêtements au dos desquels sont inscrits le nom de leurs pays respectifs, ces athlètes sont également là pour découvrir le pays, en dehors des sites de compétition : la culture, le quotidien, et pourquoi pas, quelques visites de sites touristiques ou culturels. Bref, joindre l'utile à l'agréable : viser l'or dans les sites de compétition, et se faire plaisir, en dehors.