Madagascar: Tennis - Finale 100% malgaches en double dame

Après un match très disputé, le duo Mitia-Mialy a arraché son ticket pour la finale du double dame à Ambohidahy. Les Malgaches se sont imposées face aux Réunionnaises Pauline Payet et Emmanuelle Girard et rejoignent Narindra et Harena en finale ce jour.

En double homme, Toky Ranaivo et Lucas Andriamasilalao ont battu une autre équipe malgache, le duo Rasendra-Rakotomalala et retrouveront les Réunionnais Bax et Romeo en finale. Dans l'épreuve simple dame, deux raquettes se sont qualifiées en demi-finales, à savoir, Mitia et Mialy. Chez les hommes, Lucas et son compatriote Toky Ranaivo s'affrontent ce jour.