Afrique de l'Est: Jeux des îles - Volet jeunesse - « Identité culturelle à travers le folklore »

La onzième édition des Jeux des îles bat son plein. Mis à part l'aspect sportif, le volet Jeunesse se déroule en parallèle. Jusqu'à demain mercredi, les jeunes de 14 à 25 ans se rassemblent au camp des jeunes à l'Arena Ivandry. Des centaines de personnes s'affairent à démontrer à travers les danses et les chants l'implication des jeunes à faire valoir la culture et le savoir-faire de leurs îles.

Après les Comores et les Maldives, Maurice et Mayotte seront à l'honneur cet après-midi. Les deux nations effectueront chacune des représentations théâtrales conjuguant chants et danses traditionnelles. Le public découvrira chaque île à travers des créations scéniques présentant les atouts touristiques de leur pays respectif. Cadrant parfaitement avec la programmation culturelle pour laquelle chaque délégation présente une prestation sous le thème « identité culturelle à travers le folklore ».

« L'objectif principal du volet jeunesse étant de renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre les jeunes des îles par les échanges culturels et artistiques, c'est une opportunité de faire découvrir aux participants, les richesses culturelles de chaque pays, et, particulièrement, la destination Madagascar à travers sa faune, sa flore et sa jeunesse d'une richesse remarquable », avance Amintsoa Razafimanantsoa, l'une des responsables du volet Jeunesse.

Initié à Madagascar en 2007 et officialisé aux Seychelles en 2011, le volet Jeunesse est une plateforme ayant pour objectif de découvrir l'île de l'océan Indien et d'inciter les jeunes à être des acteurs face aux changements climatiques. D'en faire des jeunes engagés dans un même combat pour le bien de la zone Océan Indien. Raison pour laquelle ce n'est pas une compétition mais plutôt la création de liens entre les jeunes des îles et permettant d'apprécier la diversité. Chaque jour, deux îles font l'objet d'une découverte dans l'aventure baptisée « Guide-moi à découvrir ton île ». En somme, l'idée est de soutenir les engagements des jeunes et renforcer la cohésion et la solidarité des jeunes de l'Océan Indien.

Programmation volet Jeunesse

Mardi 29 août 2023

Matinée : Visite du Palais d'Etat Iavoloha

16h00 : « Guide-moi à découvrir ton île » Représentations Maurice et Mayotte à l'Arena Ivandry.

Mercredi 30 Août 2023

9 h :« Guide-moi à découvrir ton île » Représentations La Réunion et les Seychelles à l'Arena Ivandry

16h00 :« Guide-moi à découvrir ton île» Représentation Madagascar suivie de la cérémonie de clôture à l'Arena Ivandry.

Jeudi 31 Août 2023

Matinée : Visite du Rovan'i Madagasikara Manjakamiadana.