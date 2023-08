Madagascar: Haltérophilie - 4 nouvelles médailles d'or pour le clan malgache

La chasse aux médailles se poursuit pour les haltérophiles malgaches. Hier à la salle du Petit Palais, quatre nouvelles médailles d'or ont été remportées par Madagascar. Dans la catégorie des moins de 81 kg, Ravo Cadeau Fanomezantsoa s'adjuge l'or de l'épaulé-jeté et du total olympique.

Toujours dans la même catégorie, Ezra Maminiaina s'est emparé de l'or en arraché. En moins de 89 kg, Tina Michel s'offre l'or de l'arraché. Madagascar totalise 29 médailles d'or pour l'haltérophilie pour le moment, plus 7 médailles d'argent et 10 de bronze. Chez les dames, Axelle Soananahary a gagné une médaille d'argent et deux bronze, hier et Harisoa Benjamine Razafy a totalisé trois médailles de bronze.

« Nous avons dépassé l'estimation avec 29 médailles d'or sur les 42 disputées sur les trois journées » a expliqué, Harinelina Randriamanarivo, président de la fédération malgache d'haltérophilie. La dernière journée de compétition d'haltérophilie se dispute ce jour avec six médailles d'or, chez les 109 kg hommes et les plus de 87 kg dames.