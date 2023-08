Algérie: Para-powerlifting/Mondial-2023 - Beyour médaillé de bronze à Dubaï

ALGER — Le para-powerlifteur algérien, Beyour Hadj Ahmed (-49kg) a remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde de la discipline pour handisport dont les compétitions se poursuivent à Dubai en Emirats arabes Unis jusqu'au 30 août 2023 et qui sont qualificatives aux Jeux paralympiques de Paris-2024.

Engagé dans la catégorie des -49kg, Beyour a été récompensé de la 3e place du podium, avec un total à 437kg, après trois essais réussis (143kg, 146kg et 148kg), derrière Parmjeet Kumar (Inde) avec (462kg) et le Colombien Morales Gonzalez (444kg).

De son côté, l'athlète s'est dit comblé de joie, avec cette médaille mondiale qui conforte ses chances de présence à Paris l'année prochaine". Je me suis préparé pour une bonne performance, et j'en ai réussi une.

Evidemment je suis superbement heureux et content pour ma consécration et mes charges, en attendant meilleur", a indiqué, Hadj Ahmed Beyour, ajoutant que cela va grandement le booster pour d'autres bons résultats et surtout assurer son rêve des prochains paralympiques.

Pour sa part, le junior Chems Eddine Boudraa (-49kg) a pris la 5e place au total de ses trois essais (96kg).

La para-powerlifteuse Nacera Mohammed Merar (-79kg) s'est classée 6e, avec un total à 247kg, réussissant deux de ses trois essais (121kg et 126g) et ratant la charge de 127kg (3e essai), dans un concours remportée par la Brésilienne Mariana D'Andrea (438kg), devant la Nigériane Bose Omolayo (435kg) et la Chinoise Miaoyu Han (405kg).

Dans la catégorie des -45kg (dames), l'Algérienne Samira Guerioua a raté sa compétition, se contentant de la 12e place au total avec 91kg, réussi au premier essai, avant d'échouer, contre toute attente, lors des deux derniers (94kg et 96kg). Pourtant l'athlète soulevait aisément jusqu'à 98kg.

Le podium de sa catégorie auquel ont pris part 17 concurrentes, a été partagé dans l'ordre par la Chinoise Guo Lingling (354kg), la Vénézuélienne Fuentes Monasterio Clara (306kg) et l'Argentine Maciel Lourdes (230kg).

Le Chef de file du para-powerlifting algérien, Hocine Bettir (-65kg) s'est classé en 11e position au total des essais (386kg), après avoir échoué dans son second à la charge de 193kg. Le paradoxe est que le médaillé de bronze des deniers jeux paralympiques à Tokyo, a soulevé assez facilement une charge à 198kg (3e essai), qui lui a d'ailleurs donné la 4e place des meilleurs essais.

A Dubaï, Bettir a raté la médaille d'argent, pour peu qu'il ait réussi à soulever la charge à 193kg à son second essai, celui qui lui aurait donné un total à 579kg et propulsé à la second place mondiale.

Le Chinois Zou Yi a pris l'or, avec un total à 633kg, suivi de l'Iranien Ali Seifi (544kg) et Esen Kaliev de Kirghizistan (466kg).

Les mondiaux de Dubaï se poursuivent, avec l'entrée en lice de deux Algériens, Khodja Aymen (-59kg), lundi et Hadj Ali Mohamed (-88kg), dont la compétition est programmée pour mardi.

Le mondial de Dubaï a son importance pour l'ensemble des participants, car c'est le dernier championnat du monde avant les Jeux paralympiques de Paris, et surtout qualificatif aux JP-2024 de Paris. Pour cet objectif, les champions du monde de la discipline se sont déplacés pour engranger des points supplémentaires afin d'assurer leurs présence en France l'été prochain.