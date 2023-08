Tunisie: EGSG ramène un point devant le CA - Une équipe appliquée

Les équipiers de Ali Ayari ont fait preuve de discipline. Ils peuvent encore aller loin.

Qui l'aurait cru ? Le club gafsien a grignoté un point à Radès face à un adversaire gonflé à bloc après son hold-up à Ben Guerdère, lors de la première journée. Le plus optimiste des tifosis n'aurait pas imaginé une prestation pareille et une application qui a déboussolé les Clubistes. Et pour cause, la préparation d'El Gawafel a été perturbée ( sur fond même de polémique) par une contestable vague de recrutements, en l'absence de noms retentissants. El Gawafel a débuté la nouvelle saison de manière impressionnante, en tenant en échec le CA dans son fief.

L'équipe a brillé grâce à une application défensive de premier rang, et une résistance farouche aux assauts du club de Bab Jdid. Une prestation qui a fait des heureux parmi les fans gafsiens, avec des enseignements qui doivent servir de matière riche au staff technique dans l'avenir. C'est que le compartiment défensif, organisé en «catenaccio» rigoureux, a été une réussite pour Chaker Meftah. Cette solidité défensive a été un élément clé tout au long du match, empêchant les avants clubistes de trouver des ouvertures et des brèches.

La défense, clef de la stratégie

La défense a donc bien fonctionné même s'il y avait sept nouveautés dans le onze rentrant. Ce n'était guère gagné d'avance. Les deux latéraux titularisés, Horchani et Hlel, ont été d'un apport considérable, grâce à un sens de placement et de percussion inouï, qui fait d'eux des titulaires inamovibles sur les flancs. La charnière centrale est a créditer d'une mention honorable pour cette «première».

Elle fut composée du trio Noel Agbre, (Ajmi) et Chebbi, en parfaite communion lors des moments chauds du match.La palme du jour est à décerner à la paire Guesmi-Mhamdi, impériaux grâce à leur travail de sape et leur bon quadrillage du terrain, sur fond d'une transition fluide entre la défense et l'attaque. Les joueurs semblent réceptifs à une nouvelle philosophie axée sur la solidité défensive et la réussite des interventions de chaque joueur.

L'application défensive des Gafsiens n'était pas basée seulement sur la réactivité, mais aussi sur la lecture proactive du jeu adverse. En revanche, si l'entrejeu et la défense furent les étincelles, la grisaille a imprégné le compartiment offensif. On n'a pas trouvé quoi se mettre sous la dent, avec un duo qui a manqué de complémentarité. La première apparition de Alchaly Bangoura n'était pas brillante du tout.

Il y a surtout cet excès de poids, qui a handicapé son évolution sur le gazon, alors que Godspower pourrait faire mieux en s'associant à une pointe habile dans le placement. L'incorporation de l'ex-Zarzissien Mraihi devrait apporter la solution à cette lacune, surtout grâce à ses percées, ses appels et son sens de placement. En somme, ce point récolté loin de son antre, a jeté les bases d'une équipe qui prend forme petit à petit et dont les nouveaux venus se complètent et apportent le plus.