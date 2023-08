Tunisie: Le CAB piégé par l'USM - Tout ça pour ça !

Les Cabistes ont fait vivre à leur public un vrai supplice...

Que n'a-t-on pas dit, à l'inter-saison, sur les nouvelles recrues au CAB ? Que du bien ! À entendre parler les responsables à cette période, tout le monde a pensé que l'avenir était plutôt prometteur...Seulement après deux journées, rien que deux revers essuyés, le désenchantement a succédé à l'optimisme. Il s'avère aujourd'hui que l'équipe chargée des recrutements avait tout faux. Le nombre considérable des nouvelles recrues nous rappelle le passage rocambolesque de Nabil Maâloul quand le défunt Ahmed Karoui présidait aux destinées du Club Nordiste.

Dommage qu'on n'ait pas retenu la leçon du fiasco de cette époque. Les mêmes erreurs semblent produire les mêmes effets ! Et paradoxalement, les joueurs qui sont partis sont nettement meilleurs que ceux arrivés. Les partants ont même un avantage : ils connaissent parfaitement la «maison cabiste». On peut citer notamment Jerbi, Mkade, Balbouz et Samake. Les responsables comptaient bien faire, mais malheureusement, ils ont carrément chambardé l'effectif. Il n'y a plus de repère dans l'équipe...

L'ombre de lui-même

Contre l'USM, dimanche, le CAB était l'ombre de lui-même. Les visiteurs étaient maîtres du jeu et à aucun moment n'étaient inquiétés et pourtant, ils n'en demandaient pas tant. Les camarades de Mechergui couraient dans tous les sens, sans savoir ce qui leur arrivait. Mal inspirés, limités sur le double plan technique et physique, ils ont subi la loi du plus fort. Comme le week-end passé face au CSS, ils n'ont rien montré de bon ayant été encore une fois dépassés par les événements. La paire axiale composée de Jaziri et Ben Zitoun fut très lente et avait toujours du retard à se replacer comme en témoignent les deux buts adverses.

L'entrejeu était tout simplement inexistant, alors que l'attaque n'a fait que de la figuration. On a parlé de stratégie de jeu lors de la préparation, on n'a rien remarqué de tel : ni schéma directeur, ni tactique de jeu, ni technique.

Deux mois de travail intense avec des stages à Hammam-Bourguiba et à Sousse n'ont-ils pas suffi à inculquer les bases rudimentaires du football ?!! Le CAB va mal en ce début d'exercice ! il faudrait désormais réagir rapidement afin d'éviter le pire. La trêve est venue à temps pour permettre aux responsables de faire le ménage (oui déjà), parce que l'équipe «jaune et noir «est en train d'aller droit au mur en jouant de la sorte !