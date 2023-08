Congo-Kinshasa: Début des travaux de construction du pont reliant l'Ituri au Nord-Kivu

Dans une déclaration faite à la presse, lundi 28 aout, l'administrateur du territoire de Mambasa a annoncé le lancement des travaux de construction du pont Ituri 2 sur la route reliant les territoires de Beni au Nord-Kivu et celui de Mambasa en Ituri.

Les travaux de construction de cet ouvrage ont été lancés depuis vendredi 25 août par l'Office des routes (OR).

Ouf de soulagement pour les usagers

Depuis cinq mois que ce pont s'était effondré, les usagers de cette route sont confrontés à d'énormes difficultés pour voyager entre le Nord-Kivu, l'Ituri et la Tshopo.

Responsable d'une agence de voyage qui relie les villes de Butembo-Beni à Kisangani, Kambale Kahesi Riziki témoigne :

« Un de nos bus quitte Kisangani jusqu'au pont. Un autre ramène des passagers et des marchandises de Butembo et Beni jusqu'au pont également. Et là, nous déchargeons toutes les marchandises que nous faisons traverser dans des pirogues puis rechargeons dans le bus se trouvant à l'autre rive. Une gymnastique compliquée qui nous demande du temps et beaucoup d'efforts ».

Pour couvrir cette charge supplémentaire, poursuit-il, l'agence a augmenté le prix du transport des bagages. Un kilo, qui coûtait 0.6 USD, est passé à 0.8USD.

Au-delà de ces difficultés, les agences de voyages font face à un autre problème, tel que l'explique Kahesi Riziki :

« Une fois les bagages déchargés, la traversée est un autre problème. Il y a de l'embouteillage au pont. Il arrive que des colis se perdent à cause du manque de surveillance. Et on le constate seulement à destination. Dans ce cas, c'est l'agence qui paie ».

Il salue donc le début des travaux de construction de cet ouvrage. « Même si ça peut prendre deux mois, c'est un soulagement pour nous », affirme Kahesi Riziki.

L'effondrement du pont Ituri 2 a également réduit le trafic sur cette route nationale. Cette situation a un impact sur les recettes provinciales de l'Ituri.

Le chef de ressort de la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri (DGRPI)/Mambasa affirme avoir constaté une « baisse sensible des recettes à l'échelle de 10% des réalisations.

L'Office des routes a, pour sa part, promis de finaliser les travaux de construction de ce pont dans deux mois.