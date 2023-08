Sénégal: Un nouveau roman d'Amadou Elimane Kane, 'Le serment blessé'

Dakar — L'écrivain sénégalais Amadou Elimane Kane a annoncé lundi avoir publié un roman au cours de ce mois, "Le serment blessé", aux éditions Lettres de renaissance, à Paris.

M. Kane, poète et enseignant, "explore en profondeur les paradoxes de la société sénégalaise qui, oublieuse de son passé fondateur, cultive les mensonges et l'agonie", commente l'universitaire et journaliste camerounais Eugène Ébodé, dans la préface de l'ouvrage.

La parole d'Amadou Elimane Kane, dont le message interroge une fois de plus les sources de la culture africaine, "est consonance poétique et résonne, en une mélopée réaliste, parfois désenchantée mais toujours lyrique, pour faire entendre l'histoire africaine et conduire à sa renaissance", écrit le préfacier.

Amadou Elimane Kane est l'auteur d'une tétralogie poétique, de quatre récits, de deux anthologies poétiques, de cinq ouvrages pédagogiques sur l'enseignement de la poésie, de l'oralité et de la citoyenneté.

Il a aussi publié un essai sur le panafricanisme et deux trilogies romanesques.

En 2016, il a reçu le prix littéraire Fetkann ! Maryse-Condé, pour l'ensemble de son oeuvre.

Fondateur de l'Institut culturel panafricain et de recherche de Yenne, au Sénégal, Amadou Elimane Kane a reçu en 2022 le prix du Poète pédagogue, décerné par les écoliers de l'école Général Lassale et le collège Charles-Péguy (France), pour l'ensemble de son travail et de ses créations.