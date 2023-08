Congo-Brazzaville: Activités génératrices de revenus - Remise des kits aux femmes et filles vulnérables

L'Organisation non gouvernementale, « Azur développement », a remis le 26 août des kits d'activités génératrices de revenus et d'insertion professionnelle aux femmes et filles à l'issue de l'atelier organisé à Brazzaville.

L'objectif est d'appuyer et de soutenir ces femmes dans les différentes activités en vue de leur donner un meilleur accès à la formation et à l'insertion socio-professionnelle et économique.

Le don est composé de non-vivres, ballots de friperie ainsi que de fours à gâteau traditionnels et accessoires en patisserie.

La remise s'inscrivait dans le cadre du projet « Promotion des droits et autonomisation économique des filles et femmes vulnérables », avec la subvention du Fonds de la Francophonie. Le projet est mis en oeuvre par Azur développement dans les départements de Brazzaville, la Bouenza et Pointe-Noire.

Il prévoit d'octroyer les activités génératrices de revenus à quatre-vingts femmes et jeunes filles vulnérables, d'accompagner dix groupements de femmes dans les activités agricoles et de placer cinquante jeunes filles dans la formation professionnelle ;

Le projet envisage également d'organiser des sensibilisations à la prévention des maladies sexuellement transmissibles, au VIH/Sida, aux grossesses précoces et non désirées et aux violences sexuelles à l'endroit des femmes, filles, hommes et garçons.

L'atelier a réuni les chefs de quartiers, les représentants des différentes administrations, des femmes et jeunes filles bénéficiaires.

Les participants ont été édifiés sur les différentes formes de violences faites aux femmes et aux filles, leurs manifestations et les moyens de recours, les services des guichets uniques d'assistance aux femmes et filles victimes de violence.

Olive Ntamba Ndoulou, bénéficiaire d'un four à gâteau traditionnel s'est dit très heureuse d'avoir des connaissances sur les violences faites aux femmes. Elle a indiqué que le geste accompli par Azur développement vient de lui donner encore le courage d'augmenter la quantité de sa marchandise. « Depuis plusieurs années, j'éprouvais des difficultés dans la pratique de mon métier de pâtisserie.

Aujourd'hui, je suis la plus heureuse en recevant ce four à gâteau », a-t-elle dit.