Congo-Brazzaville: Santé - Atelier résidentiel d'auto-évaluation des capacités du RSI

Les travaux ont débuté, le 26 août, en présence d'Aubierge Victoire Kimpamboudi Matondo, directrice départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire, accompagnée du Dr Jean-Pierre Okandze Elenga, coordonnateur du Regional disease surveillance systems enhancement (REDISSE IV), et du Dr Jean Medard Kankou, directeur de l'épidémiologie et de la santé. L'atelier va s'achever le 1er septembre prochain.

Au total quarante-cinq participants vont procéder à la validation des données collectées sur les dix-neuf domaines techniques du Règlement sanitaire international (RSI) 2005 afin d'apprécier le niveau de réalisation des indicateurs ainsi que les preuves de la mise en oeuvre du Plan d'action national de sécurité sanitaire.

Au cours de cet atelier, un rapport de l'auto-évaluation va être produit et validé afin de permettre la réalisation de l'évaluation externe conjointe des capacités du RSI en République du Congo. Les travaux vont se dérouler en exposés préliminaires des facilitateurs et en groupe en se basant sur les directives de la troisième édition du guide de la Surveillance intégrée de la maladie et la riposte, outil de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ainsi les séances plénières vont permettre de valider les travaux réalisés en groupe.

Pour le Dr Jean-Pierre Okandze Elenga, le Règlement sanitaire international (RSI-5), adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en 2005 et entré en vigueur en 2007, est un instrument juridique international contraignant visant à prévenir la propagation internationale des maladies, s'en protéger, les maîtriser et y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elles présentent pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux.

%

Pour sa part, le Dr Jean Medard Kankou a rappelé que la République du Congo s'est associée à 195 autres pays membres de l'OMS en vue d'adopter en mai 2005 le RSI. Dans la mise en oeuvre de ce règlement, il y a un cadre de suivi et évaluation qui comprend des composantes. « L'une des composantes obligatoires, c'est la réalisation pour chaque pays de l'évaluation externe conjointe des principales capacités du règlement sanitaire international.

Cette évaluation consiste à améliorer, les progrès que tous les pays réalisent pour l'amélioration de la sécurité sanitaire dans le cadre de la prévention, la détection et de la reposte aux menaces sanitaires » a-t-il déclaré.

Le Projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, quatrième phase (REDISSE IV), a été conçu pour contribuer à la sécurité sanitaire régionale et mondiale dans la mesure où il accompagne les pays d'Afrique centrale à respecter les obligations au titre du RSI-2005 grâce à la mise en oeuvre de la Strategie de surveillance intégrée de la maladie et la riposte , et au respect des normes du Code des animaux terrestres et aquatique de l'Organisation mondiale de la santé animale.

Le REDISSE IV est également en cohérence avec les objectifs du Programme mondial de sécurité sanitaire.