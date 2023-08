Afrique: CAF-C1 - V.Club éliminé au tour préliminaire par Primeiro do Agosto

C'est une équipe de V.Club en construction qui s'arrête dès le tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique, éliminée par la formation angolaise de Primeiro do Agosto avec quelques joueurs congolais expérimentés.

L'aventure a tourné court pour l'AS V.Club en Ligue des champions d'Afrique 2023-2024. Le club dirigé par le président Bestine Kazadi a été éliminé au tour préliminaire de la C1 africaine, le 27 août, au stade des Martyrs de Kinshasa, après le match nul d'un but partout face à Primeiro do Agosto d'Angola. Au match aller une semaine plus tôt à Lobito, le club vert et noir de la capitale RD -congolaise s'était incliné par zéro but à un. V.Club s'arrête donc dès l'entame dans cette compétition africaine interclubs.

L'attaquant Héritier Imana Lote a ouvert la marque à la 25e minute, donnant de l'espoir aux Dauphins Noirs de Kinshasa. Mais l'ancien buteur de V.Club parti en Angola, Obed Mayamba, a égalisé pour les Angolais à la 46e minute, balayant les chances de qualification de V.Club qui devrait en ce moment inscrire deux buts. Les joueurs du coach Raoul Jean Pierre Shungu ont manqué de réalisme à l'image d'Elie Mpanzu qui a loupé d'inscrire un deuxième but qui pouvait redonner encore de la verve à ses coéquipiers, après s'être gracieusement ouvert le chemin de but.

Pour cette rencontre, le onze de départ de Raoul Jean Pierre s'est composé du gardien de but Sofiane Ouédraogo, et dans le champ Disengomoka Mpangi, René Zoungrana, Papa Sakande, Togbedji Glele, Junior Ngoma, Olivier Osomba, Norberto Kiatuala, Elie Mpanzu, Héritier Imana Lote et Napo Germain. Sur le banc, il y a eu Archimède Pululu, Christopher Samangwa, Seydou Mpoyi, Dieudonné Ayawo, Desy Mbomba, Jonathan Kika, Musa Ndusha, et Hassan Bhraim. Et dans les rangs de Primeiro do Agosto au coup d'envoi de la partie, on a noté la présence des anciens pensionnaires du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) comme le défenseur central Bobo Ungenda, des milieux de terrain Merveille Kikasa, Ricky Tulengi, les attaquants Dago Tshibamba (buteur au match aller) et Obed Mayamba (buteur au match retour).

C'est donc une équipe de Primeiro avec des joueurs expérimentés qui connaissent bien le football congolais qui a écarté de son chemin une équipe de V.Club avec de nouveaux joueurs (parmi lesquels quelques joueurs étrangers arrivés cette saison) qui se recherchent encore et surtout en manque de compétition dans les jambes depuis plusieurs mois. Les Dauphins Noirs vont donc se recentrer sur la 29e édition du championnat national qui vient de démarrer.