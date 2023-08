Sénégal: Diourbel / Lancement du projet réponse a la sécurité alimentaire - 10.816 familles seront impactées

La cérémonie de lancement du projet Réponse à la Sécurité Alimentaire s'est déroulée hier, lundi 28 août 2023, dans les locaux de l'hôtel de ville de Diourbel. Ce projet d'un coût global de 3 milliards 304 millions 440 mille FCFA, destiné à 4 départements du pays, va impacter 10.816 ménages du département de Diourbel.

C'est le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, qui a procédé hier, lundi, au lancement du projet Réponse à la Sécurité Alimentaire. Ce projet cible 4 départements du Sénégal. Il s'agit de Louga, Ranérou, Goudiry et Diourbel. Dr Kalidou Ba, le Directeur général du Fonds de Solidarité Nationale explique : «nous sommes là, aujourd'hui, dans le département de Diourbel, sur instruction de son Excellence le Président Macky Sall, du Premier ministre Amadou Ba et du ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka. On est là dans le cadre du lancement du projet, en réponse à l'insécurité alimentaire, avec l'accompagnement de la Banque mondiale. Ce projet, d'un coût global de 3 milliards 304 millions 440 mille FCFA, est destiné à 4 départements que sont Louga, Ranérou, Goudiry et Diourbel.

Ce projet vise 27.537 ménages dans le pays, repartis dans ces 4 départements. Ce sont des cash transferts qu'on a adopté, pour un montant de 120.000 FCFA par ménage. Le département de Diourbel en a bénéficié à hauteur de 1 milliard 298 mille 520 FCFA, pour 10.816 ménages. Ça va impacter plus de 86.520 ménages». Et d'ajouter : «nous avons signé une convention avec l'opérateur Wiszall Money. Dans les communes où il n'y a pas de point, il y aura des points mobiles pour faciliter l'accès à leur dû aux bénéficiaires, sans aucun frais».

Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, déclarera que l'Etat du Sénégal considère la protection sociale adaptative des populations pauvres, vulnérables comme un pilier essentiel de base de sa politique de développement et dans le cadre de la vision du chef de l'Etat, à travers le PSE, Plan Sénégal Emergent, à l'horizon 2035. «Au niveau de l'axe 2 du PSE, notre référentiel en matière de politique de développement économique et sociale, capital humain, protection sociale et développement durable, l'appui aux groupes vulnérables occupent une place prépondérante. C'est dans cette perspective que les filets sociaux sont en cours de déploiement pour renforcer la résilience des ménages défavorisés.

Au sein du ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale, divers mécanismes de réponse aux chocs, particulièrement, sont mis en place. Le projet que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique». Le Gouverneur de Diourbel, au nom du ministre du Développement communautaire, a exprimé sa profonde gratitude envers tous les acteurs qui se sont impliqués dans l'organisation de cette cérémonie de lancement du projet Réponse à la Sécurité Alimentaire.