Angola: Le transport de marchandises au Sud a besoin d'une plus grande consistance

Lubango (Angola) — Le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, a déclaré ce lundi, à Lubango, que la promotion de ce segment du Corridor Sud est une priorité pour le secteur du transport et de la logistique, un facteur qui accélérera la diversification de l'économie.

Intervenant à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de Huila, Nuno Mahapi, le ministre a souligné que le Corridor Sud est celui qui a le plus exporté en termes de volume, en dehors du secteur pétrolier, il est donc nécessaire d'assurer une plus grande consistance, pour que le l'activité de transport ait une autre dimension.

« D'après ce que nous avons vu et entendu de la part des opérateurs miniers, les chiffres peuvent augmenter de manière significative et si cela se produit, il faudra nécessairement disposer d'une autre capacité et disponibilité pour pouvoir soutenir cette activité », a souligné Ricardo de Abreu.

Cependant, a poursuivi le gouvernant, c'est dans ce contexte que l'on travaille de manière coordonnée et inclusive pour créer des mécanismes de prévisibilité, en vue d'offrir une plus grande capacité des répondes aux aspirations des hommes d'affaires.

Le corridor sud, qui traverse les provinces de Namibe, Huila et Cuando Cubango, a traité au cours des six derniers mois, via le port de Namibe, plus de 600.000 tonnes de marchandises et 100.000 autres via le chemin de fer de Moçâmedes (CFM).

Le gouvernant est à Lubango pour diriger les travaux de la Journée de Revitalisation du Processus de Transport et d'Exportation du Minerai de Fer et des Pierres Ornementales du Sud de l'Angola, un forum impliquant les entreprises opérant dans le Corridor Sud de l'Angola, notamment dans les secteurs minier, ferroviaire et portuaire et le transport logistique.

La rencontre qui se déroule jusqu'à mercredi se tient sous le thème : simplifier pour mieux exporter vers la diversification de l'économie et se concentrera sur l'identification des principaux défis et mesures visant à rationaliser le processus de transport et d'exportation des matières premières, en vue d'améliorer le environnement actuel des affaires dans la région.