Angola: Engagement en faveur de l'inclusion des plus vulnérables à Cuando Cubango

Menongue (Angola) — La vice-gouverneur de Cuando Cubango pour le secteur politique, social et économique, Helena Chimena, a réitéré ce lundi, à Menongue, l'engagement du gouvernorat à promouvoir des actions d'inclusion sociale et d'assistance aux personnes vulnérables.

Helena Chimena a réitéré cet engagement lors de la Conférence provinciale de l'action sociale, réalisée sous le thème "Renforçons l'intervention intégrée de l'action sociale, visant à améliorer la qualité de vie des Angolais".

A l'occasion, la gouvernante a souligné que le Gouvernement angolais, engagé dans la cause de la protection sociale et en vue d'établir des politiques plus inclusives, a rectifié, à travers ses organes compétents, toutes les chartes et conventions internationales en matière de protection sociale.

Elle a rappelé que l'objectif de l'assistance sociale est de garantir la protection des citoyens sans distinction, visant à accompagner les individus, les familles et les communautés à faire face à leurs diverses difficultés quotidiennes, à travers des services, des prestations et des programmes appropriés.

Helena Chimena a fait savoir que, depuis 2013, après la tenue de la première conférence nationale, le gouvernement a expérimenté divers programmes, actions et stratégies dont le but est axé sur l'intégration et l'assistance sociale inclusive des Angolais.

"Há registos assinaláveis e resultados animadores dos vários programas em curso, com resultados que concorrem para a inclusão e erradicação da extrema pobreza, com destaque para o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza que tem contribuído na inclusão produtiva dos ex-militares, empoderamento da mulher e fomento do auto-emprego", salientou.

La gouvernante a reconnu qu'il reste encore beaucoup de travail pour atteindre les niveaux souhaités d'intervention et de protection sociale, appelant ainsi tous les acteurs sociaux à unir les synergies afin de pouvoir intervenir à court, moyen et long terme dans le dur travail d'éradication de la pauvreté.

L'événement, qui a réuni des membres du Gouvernorat de Cuando Cubango, des organismes de défense, de sécurité et d'ordre intérieur, des autorités traditionnelles et des chefs religieux, a analysé, entre autres questions, la situation actuelle de la protection sociale des personnes vulnérables et la promotion de l'action sociale.