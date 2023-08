Sénégal: BRVM - Baisse de toutes les activités du marché en début de semaine.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 28 août 2023, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes connu une baisse contrairement à la séance précédente.

La valeur des transactions est ainsi passée de 6,046 milliards de FCFA la veille à 1,001 milliard de FCFA le vendredi 25 août 2023.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une baisse de 48,696 milliards, passant de 7725,906 milliards FCFA la veille à 7677,210 milliards de FCFA ce lundi 28 août 2023.

Quant à celle du marché obligataire, elle est en baisse de 26,266 milliards, à 10 105,506 milliards de FCFA contre 10 131,772 milliards de FCFA le vendredi 25 août 2023.

Du côté des indices, on note une baisse à tous les niveaux. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) connait ainsi un repli de 0,63% à 206,36 points contre 207,67 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre un repli de 0,64% à 103,69 points contre 104,36 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une forte baisse de 1,26% à 100,97 points contre 102,26 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d'Ivoire (plus 2,67% à 1 540 FCFA), BOA Mali (plus 2,19% à 1 400 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 1,58% à 965 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 1,52% à 670 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 0,78% à 650 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sitab Côte d'Ivoire (moins 6,21% à 5 815 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 4,78% à 1 990 FCFA), Sodeci Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 5 000 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 4,58% à 2 290 FCFA)