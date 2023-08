Angola: L'aéroport international impressionne les Américains descendant d'Angola

Luanda — Le président de l'Association des Familles Afro-Américaines Tucker, Vicent Tuckers, a souligné lundi, à Luanda, l'importance du nouvel Aéroport International "Dr. António Agostinho Neto", indiquant qu'il ne doit rien à aucune autre structure similaire partout dans le monde.

Selon la source, qui s'exprimait en marge d'une visite des travaux de cette infrastructure, celle-ci dispose d'une structure extrêmement moderne et de grande taille.

« Cet ouvrage représente un pas en avant pour l'Angola, car l'idée que les gens se font de l'Afrique est celle de la pauvreté et de la misère. Aujourd'hui, nous avons vu que la réalité est totalement différente», a-t-il exprimé.

Construit sur une superficie de 75 hectares, l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto est situé à 42 kilomètres de la ville de Luanda.

Il a été conçu pour accueillir des gros avions, comme l'Airbus 380.

Le nouvel aéroport, en phase finale de construction, aura la capacité de recevoir 15 millions de passagers par an (10 millions internationaux et 5 millions nationaux) et, dans une première phase, de transporter 130 mille tonnes de fret par an.

Dans un autre domaine, Vicent Tucker a souligné que sa délégation, composée de 60 personnes, fait partie de la nouvelle génération de la Famille Tucker, qui en est déjà à sa huitième génération, et qui est en Angola pour connaître ses origines et mieux connaître le pays d'origine.

Les Tucker sont les descendants des premiers esclaves angolais arrivés aux États-Unis d'Amérique (USA) et sont à Luanda depuis lundi 28, pour une visite de huit jours en Angola, dans le cadre des célébrations du 404ème anniversaire de l'histoire commune, du sport des jeunes, de deux pays.

La citoyenne américaine Monica Murray, appartenant à la septième génération des Tucker, était ravie de se trouver en Angola et de trouver une ville en voie de développement, allant à l'encontre de l'idée dominante selon laquelle il existe une extrême pauvreté.

Le but de la visite des Tucker est de relier leur famille à l'Angola et à ses racines, quelque 404 ans après le départ de leurs ancêtres.

Selon le programme de visite auquel l'Angop a eu accès ce mardi, dans le cadre du programme "2C1P - Deux continents, un peuple", se tiendra une conférence sous le thème "Basketball et diplomatie, autonomisation des jeunes et moyens de construire des ponts sociaux et culturels liés au sport dans le cadre de 404 ans d'histoire commune".

Au cours de la visite, qui aura lieu du 28 août au 4 septembre, les américains promouvront, au Pavillon Polyvalent Kilamba, à Luanda, plusieurs événements sportifs pour les jeunes, dans le cadre de l'échange d'expériences, inséré dans le projet « 2C1P - Two Continents, One People" (2C1P - Deux Continents, Un Peuple).

Les visiteurs se rendront également dans les provinces de Malanje et Cuanza-Norte, pour visiter divers sites touristiques, rencontrer les gouverneurs locaux et connaître l'état actuel de développement desdites localités.

Les Tucker font partie d'une famille descendant d'esclaves qui ont quitté l'Angola et sont arrivés par voie maritime en Amérique du Nord il y a environ 404 ans. Établis sur le territoire de l'actuel État américain de Virginie, les Tuckers ont joué un rôle important dans la formation des États-Unis d'Amérique.

La famille est propriétaire de la William Tucker 1624 Society, qui mène des recherches sur la vie de William Tucker et de ses descendants.

L'arrivée des Tucker en Angola intervient après avoir eu une réunion avec le Président de la République, João Lourenço, lors de sa visite de travail à Washington DC, en septembre de cette année. A l'occasion, le Chef de l'Etat angolais a invité la famille Tucker à visiter le pays, pour partager son expérience avec les Archives Nationales, les universités et les communautés angolaises.