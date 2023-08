Afrique: Guerre au Soudan - Le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan en visite en Égypte

C'est sa première visite à l'étranger depuis le début de la guerre au Soudan, le 15 avril : le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan a été accueilli ce 29 août 2023 en Égypte par son homologue le président Abdel Fattah al-Sissi. Après avoir été exfiltré de son quartier-général de Khartoum la semaine dernière, le général Abdel Fattah al-Burhan entend désormais se présenter moins comme un chef de guerre que comme le président du Conseil de souveraineté, qui gouverne encore officiellement le pays malgré le conflit qui dure depuis quatre mois.

C'est en costume civil qu'Abdel Fattah al-Burhan a descendu la passerelle de son avion ce mardi matin à al-Alamein. Il a été accueilli au bout d'un tapis rouge par son principal allié, le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, lui aussi militaire, et lui aussi en costume et cravate. Leurs discussions, selon un communiqué du Conseil de souveraineté, doivent porter sur les « derniers développements au Soudan » et « les relations bilatérales entre les deux pays ».

C'est donc en effet une nouvelle séquence, plus politique, qui s'ouvre. Hier lundi, le général al-Burhan portait encore son uniforme pour s'adresser à une foule de soldats enthousiastes, à Port-Soudan, sur la mer Rouge, où se sont repliés les administrations et les diplomates. Et dans son discours, il a exclu tout accord avec les Forces de soutien rapide (FSR) adverses, disant : « Nous ne concluons pas d'accord avec des traîtres. »

Après quoi il a rencontré son vice-président, Malik Agar, qui depuis deux mois fait office de chef de la diplomatie. Puis il a réuni ses ministres. Et selon le Conseil de souveraineté, il a également rencontré le chef de la tribu des Masalit, alors qu'au Sud-Darfour 39 nouvelles victimes civiles ont été dénombrées ce mardi dans les combats qui se déroulent dans la ville de Nyala.