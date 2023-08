Congo-Kinshasa: Enjeux, retombées et perspectives, Affaire Primera Gold DRC - Nicolas Kazadi, Muyaya et Wameso évacuent la confusion !

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias

Nicolas Kazadi Kadima Nzuji, le Ministre des Finances, André Wameso, le Directeur de Cabinet Adjoint du Président de la République chargé des questions Economiques et Financières, et Patrick Muyaya Katembwe, le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, ont co-animé ce lundi 28 août 2023, un briefing presse autour de l'affaire liée notamment, à Primera Gold DRC. Les trois intervenants se sont appesantis, tour à tour, sur le thème intitulé : "RDC : enjeux, retombées et perspectives du partenariat stratégique émirati-congolais dans le secteur de l'or artisanal et des 3T".

Nicolas Kazadi, Patrick Muyaya et André Wameso au cours du briefing de ce lundi 28 août 2023

Nicolas Kazadi Kadima Nzuji, le Ministre des Finances, a, à cette occasion, précisé qu'il y a des sociétés congolaises et étrangères impliquées dans une série d'exportation illicite et frauduleuse des tonnes d'or ainsi que d'autres substances précieuses vers le au Rwanda, tout en rassurant qu'elles sont poursuivies et que les affaires sont en instruction et qu'elles seront punies.

André Wameso, Directeur de Cabinet Adjoint du Président de la République chargé des questions Economiques et Financières

Des allégations rejetées en bloc

Il a également balayé d'un revers de la main et, en bloc, les allégations de M. Alfred Maisha, Député élu de Bukavu, affirmant que la RDC aurait accordé à la firme de droit émirati Primera Gold, des avantages exorbitants pour l'exploitation de l'or, de la cassitérite et du cobalt dans les Provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema.

« Aujourd'hui, selon les renseignements que nous avons, Congo Com pourrait avoir produit et exporté au Rwanda l'année dernière 3 tonnes mais, n'aurait déclaré que 15 kilos. Mais, Congo Com n'est, cependant, pas toute seule comme société incriminée dans cette affaire. Aujourd'hui, l'Etat estime que le manque à gagner en terme d'exportation l'année dernière, se chiffre environ 1 milliard de dollars, cela pourrait davantage s'agrandir. Il y a une instruction en cours, il y a eu des saisies d'ordinateurs, d'informations financières et économiques. Un procès doit bientôt démarrer. L'idéal est qu'il soit puni et que chacun prenne ses responsabilités », a dit Nicolas Kazadi qui s'est également inscrit en faux contre les spéculations autour d'un montant de 20.000 USD des redevances qu'apporte la société Primera au gouvernement congolais.

« Lorsqu'on parle d'investissements, on parle de 20.000 USD d'un côté. 20.000 USD, c'est le capital (...). Pour la première année, elle a prévu d'investir 950 millions de dollars pour récupérer 8 tonnes d'or. Pour la deuxième année, l'objectif était d'arriver à 24 tonnes d'or par mois. Et pour cela, Primeira a prévu 1 milliard 5. Pour la troisième année, on espère arriver à 36 tonnes d'or avec un flux de 2 milliards 5. Parler de 20.000 USD, c'est totalement ridicule. Ce montant que Primeira met est entré dans notre pays pour soutenir notre économie. », a-t-il ajouté.

Pour sa part, André Wameso, le Directeur de Cabinet Adjoint du Président de la République chargé des questions Economiques et Financières, a abordé ce dossier dans le même sens que Nicolas Kazadi, tout en soulignant les bénéfices de Primeira autour de 45% vont revenir à la RDC.

« Je voulais compléter le Ministre des Finances quand il parlait de quelque million qu'on obtenait avec la fiscalité sur les 3 tonnes d'or exportées. La RDC ayant 45% des parts sociales, à la fin de l'exercice bancable, ce sont des dividendes sur les bénéfices de Primera autour de 45% qui vont encore revenir à la RDC », a-t-il dit.

Prendre à bras-le-corps le débat de société sur l'économie

« Je me réjouis de ce qui arrive. J'espère que cela va permettre à la RDC, à sa jeunesse, à sa classe politique, à sa société civile de prendre à bras-le-corps, le débat de notre société, par rapport à notre économie, à l'état dans lequel nous sommes », s'est-il écrié.

André Wameso a, enfin, précisé que le Président de la République, Félix Tshisekedi, a pris la décision stratégique de pouvoir résoudre définitivement ce dossier, nonobstant des divergences résiduelles.

Voilà pourquoi, il a préconisé qu'il y ait les mêmes approches et, surtout, le même entendement, s'il faut vraiment récupérer une portion de la souveraineté de la RD. Congo notamment, grâce à cet accord conclu avec Primera.