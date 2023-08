Tunisie: Prestations postales fort demandées - Aménager des espaces pour les jeunes

Les bureaux de poste sont assaillis par les citoyens. Les uns sont venus pour encaisser leurs mandats ou leurs pensions, d'autres pour payer des factures ou solliciter les divers services qu'offre la Poste.

Certes, ces services sont nombreux et répondent aux attentes. Mais, malheureusement, les conditions d'accueil sont on ne peut plus déplorables. Notamment au cours de cette période. En effet, la Poste propose, entre autres, des prestations en faveur des étudiants (abonnements scolaires, délivrance de cartes E-dinar pour Jeunes, etc...).

Climat de tension !

Les employés croulent sous le travail. Les demandeurs de prestations attendent pendant plusieurs heures pour obtenir un service et parfois n'y parviennent pas. Certains bureaux ne disposent pas de distributeurs de tickets de priorité ou bien les machines sont en panne.

C'est ce qui entraîne des situations de tension entre les clients et les agents et entre les clients eux-mêmes. Il faudrait voir pour le croire.

C'est le chaos total dans une bonne partie de nos bureaux de poste. Cette pagaille risque de se prolonger longtemps si aucune mesure n'est prise pour mieux se réorganiser. Ce que l'on voit c'est que le fonctionnement des différents services dans ces lieux est statique, en tout temps. Et souvent, les guichets ne sont pas tous opérationnels, d'autant plus qu'il est rare qu'on augmente le nombre selon la demande ou qu'on cherche des solutions. Les effectifs ne changent pas et dans beaucoup de cas ils sont réduits.

Un calvaire

On se demande pourquoi les responsables ne trouvent ou ne cherchent pas les bonnes solutions pour s'adapter à n'importe quelle situation. Par exemple, il est possible durant cette période de forte pression de mobiliser plus de personnel.

Même de façon ponctuelle. En ce qui concerne les élèves et les étudiants, ne serait-il pas possible d'aménager des espaces spéciaux à côté des recettes postales ou dans des fourgons mobiles convenablement équipés et prêts à fournir les mêmes services ? De cette manière, il serait plus facile à ces jeunes d'accomplir les différentes formalités administratives qu'on exige d'eux. Il est inacceptable de leur faire subir ce calvaire alors qu'ils ne sont qu'au début des tracasseries administratives que leurs parents affrontent au quotidien.

Pourquoi, justement, les décevoir en leur annonçant, après plusieurs heures d'attente, qu'il n'y a plus de cartes E-dinar parce qu'il ne reste que quelques minutes avant la fermeture du bureau? Pourtant, on est convaincu que ces documents sont bel et bien disponibles mais tout simplement, l'agent cherche à renvoyer les clients et à fermer le guichet au plus vite.