Sénégal: Modernisation de l'administration publique - Le rôle des diplomates mis en exergue

Lors de l'Assemblée générale de l'Amicale des chanceliers des affaires étrangères du Sénégal (Acaes), tenue samedi dernier, à Dakar, les discussions ont porté sur la contribution des diplomates à l'effort de modernisation de l'Administration.

C'est autour du thème : « La contribution des diplomates à l'effort de modernisation de l'Administration » que s'est tenue, samedi passé, à Dakar, l'Assemblée générale de l'Amicale des chanceliers des affaires étrangères (Acaes). Les intervenants ont insisté sur le rôle important des diplomates dans la modernisation de l'Administration publique. Introduisant le thème, le Directeur des Partenariats et de la Promotion économique et culturelle du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (Maese), Babacar Bâ, a rappelé que la mise à niveau de notre Administration est importante pour son efficacité. Il soutient que les diplomates peuvent ainsi booster la coopération internationale et promouvoir des opportunités d'investissement dans le secteur de la modernisation de l'Administration sénégalaise. M. Bâ est d'avis que grâce aux partenariats développés par les diplomates, l'Administration peut bénéficier des expériences réussies des pays partenaires dans ce domaine.

Babacar Bâ renchérit que les diplomates peuvent mettre à profit leur carnet d'adresses pour permettre au pays de bénéficier de partenariats pour un soutien technique, financier et logistique de la réforme de l'Administration sénégalaise. « La modernisation de l'Administration publique sénégalaise exige un personnel bien formé et les diplomates peuvent négocier des partenariats dans le domaine de la formation continue des agents de l'Administration », indique le Directeur des Partenariats et de la Promotion économique et culturelle du Maese. Il propose aussi aux diplomates de porter le plaidoyer et de soutenir les réformes juridiques de modernisation de l'Administration.

%

Quant à l'Ambassadeur Chérif Oumar Diagne, formateur à l'École nationale de l'administration (Ena), il a préconisé de mener une réflexion pour plus de performances de l'Administration, mais aussi des diplomates. À son avis, on ne peut plus former nos diplomates comme on le faisait il y a 20 ans au vu du contexte changeant.

Auparavant, l'Ambassadeur Mouhamadou Sarr, conseiller technique et représentant du Ministre des Affaires étrangères, a salué l'initiative de l'Acaes et rappelé les efforts du Ministère pour l'amélioration des conditions de travail des diplomates sénégalais. Cela, dit-il, pour leur permettre d'être efficaces dans leur tâche. « La première richesse de notre diplomatie, ce sont ses hommes et ses femmes de qualité qui, malgré les difficultés, ne ménagent aucun effort pour la représentation », estime M. Sarr.

Le bilan du bureau sortant de l'Acaes

Revenant sur son bilan, Cheikh Mouhamed Seck, président sortant de l'Acaes, révèle qu'ils ont pu atteindre certains objectifs. Parmi les réalisations, il y a la réussite de la réunion des Amicales du cadre du Ministère des Affaires étrangères (Amicale des chanceliers et celle conseillers des Affaires étrangères). En collaboration avec le président de l'Union des conseillers des affaires étrangères (Ucaes), Birame Mbarou Diouf, l'Acaes a pu sensibiliser les autorités sur les préoccupations des agents des Affaires étrangères. Pour M. Seck, il y avait, entre autres préoccupations résolues, la revalorisation des émoluments des diplomates, mais aussi l'amélioration des conditions de travail.

Lors de son mandat, Cheikh Mouhamed Seck a pu aussi plaider la question de la carrière des chanceliers sortants du cycle B de l'Ena. Ces derniers pourront ainsi espérer, dans un avenir proche, voir leurs diplômes acquis être rentabilisés au niveau de la fonction publique, pour qu'ils puissent passer d'un cadre à un autre. L'Intersyndicale Ucaes-Acaes a pu organiser la première édition des Journées de la diplomatie qui a été un grand succès. Au terme de l'Assemblée générale, Cheikh Matar Fall a été élu nouveau président de l'Acaes.