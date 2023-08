Afrique Centrale: 15e sommet des Brics - La RDC « Pays Solution » face aux enjeux actuels de l'humanité

Au dernier jour du 15e sommet des Brics qui s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud, avant la déclaration conjointe sanctionnant la fin de ces assises, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, est intervenu, le 24 août, devant les chefs d'États et de gouvernements membres de cette organisation et des pays invités, pour prononcer le discours de la République démocratique du Congo (RDC), au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Dans son allocution, le chef du gouvernement congolais a premièrement salué « l'optimisme » qui caractérise les cinq membres des Brics à affronter les problèmes qui se posent à l'humanité actuellement. « Ce sommet s'inscrit dans la dynamique du changement du paradigme macro-économique et géopolitique du monde et place nos États respectifs devant leur responsabilité de trouver des solutions appropriées aux grands défis qui se posent à l'humanité, à l'instar de la pandémie de Covid-19, du changement climatique, de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, de la transition énergétique et de la biodiversité. Face à toutes ces réalités, il y a lieu de relever que d'Ekaterinbourg en Russie en 2009 à Johannesburg en Afrique du Sud en 2023, il y a certes un pas qui a été franchi, notamment celui de l'existence de la banque de développement et d'un fonds commun des réserves de change des Brics afin de consolider l'optimisme à affronter les problèmes qui se posent à l'humanité », a déclaré le Premier ministre Sama Lukonde.

Par rapport au thème central du sommet, «Le partenariat pour une croissance mutuelle accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif », le Premier ministre congolais a invité les Brics à capitaliser particulièrement les atouts de la RDC face aux défis qui se posent à l'humanité. « Au regard de cette avancée, et devant apporter sa contribution à cet édifice, la République démocratique du Congo, qui affronte les défis d'une guerre d'agression injuste dans sa partie est, vient à ce sommet comme « pays solution ».

Pays solution en ce que la République démocratique du Congo dispose d'un potentiel et des atouts qui constituent un apport indéniable aux défis que je venais d'énumérer », a-t-il dit.

Les potentialités de la RDC

Par son étendue vaste, la RDC est un territoire de 2.345.410 Km2, avec 80 millions d'hectares des terres arables utiles au développement de grands projets agricoles. Le Congo-Kinshasa héberge une main d'oeuvre de plus de 50 millions des jeunes.

Sur le plan des écosystèmes, elle dispose d'un massif forestier protecteur de la couche d'ozone d'environ 155,5 millions d'hectares, soit 10% des forêts tropicales de la planète et plus de 60% des forêts du Bassin du Congo, en plus d'importantes réserves des écosystèmes naturels de la planète, les tourbières de plus de 30 gigatonnes de dioxyde de carbone.

A propos de la transition énergétique, la RDC détient plus de 60 % de la production mondiale du cobalt. Outre le lithium assez connu, la RDC regorge d'autres minerais critiques qui entrent dans la fabrication des batteries et des piles à hydrogène et dont la demande augmente sans cesse pendant cette ère des énergies renouvelables. « Au regard de tous ces atouts, j'aimerais bien attirer l'attention de tous à plus d'engagement financier dans les programmes destinés aux domaines cités, mais spécifiquement à ceux orientés vers nos centres semi-urbains et villages concernés par la transition énergétique et qui implique la protection de l'environnement.

L'évaluation des potentialités dont regorge mon pays m'amène à affirmer son caractère de pays solution, car les investissements souhaités et attendus et qui s'inscrivent dans un cadre de coopération multilatérale gagnant-gagnant permettront au monde d'affronter les défis qui se posent à lui sans heurts », a conclu le Premier ministre Sama Lukonde