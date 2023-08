Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - 23 Diables rouges convoqués contre la Gambie

Les Diables rouges affrontent le 10 septembre à Marrakech, au Maroc, les Scorpions de la Gambie, match comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations qui se jouera en Côte d'Ivoire en 2024.

Les Congolais, troisièmes de leur groupe avec six points, n'ont plus leur destin en main parce qu'ils ont été devancés de trois longueurs par la Gambie au terme de la cinquième journée. La seule option qui leur reste est de l'emporter pour évincer les Scorpions de la deuxième place du groupe grâce à la règle de la confrontation directe. Notons qu'au match aller, les Diables rouges l'avaient emporté 1-0 à Brazzaville grâce à un but d'Antoine Makoumbou.

Un exploit à rééditer pour espérer se qualifier à la phase finale de la CAN qu'ils n'ont plus disputée après leur dernière participation en Guinée équatoriale en 2015. Les Diables rouges ont, en effet, manqué trois éditions successives, notamment en 2017, 2019, 2021. Pour ce match, Paul Put a convoqué 25 joueurs. Il y a des nouveautés et des retours. Dans le registre des retours, on note la présence de Wolfrigon Mongondza qui n'avait plus été appelé à l'équipe nationale depuis le match retour à Harare contre le Zimbabwe perdu 0-2 par les Diables rouges. Silvère Ganvoula et Béni Makouana sont aussi de retour.

Hondermack William va, quant à lui, fêter sa première sélection avec les Diables rouges. Après trois mois de procédure administrative, la Fédération internationale de football vient de le déclarer éligible avec Simon Nsana. Il faisait partie des deux joueurs congolais qui n'avaient pu jouer lors de leur dernière convocation contre le Mali. Alain Ipiélé et Christ Bimbambou complètent la liste des arrivés.

Les Diables rouges vont affûter leurs armes au Maroc. La première vague de la délégation est attendue au Maroc le 29 août. La deuxième arrive les 3 et 4 septembre sauf Fred Dembi qui rejoindra le groupe le 5 septembre.

La liste des Diables rouges convoqués

Gardiens :Pavelh Ndzila (APR/ Rwanda), Giscard Mavoungou (AS Otohô) et Wolfrigon Mongondza (Diables noirs)

Défenseurs :

Fred Dembi (Red Stars/France) Yoann Andzouana (FK DAC 1904/Slovaquie) , Passi Bryan (Hapoel Tel Aviv/Israël), Missie Biatoumoussoka ( Far de Rabat/Maroc), Bradley Mazikou (Servette FC/ Suisse) ), Poaty Morgan (Lausanne sport/Suisse), Ryan Bidounga (CSKA 1948/Bulgarie) et Julfin Ondongo (AS Otoho).

Milieux de terrain : Gauis Makouta (Boavista/Portugal), Antoine Makoumbou (Cagliari Calcio/Italie), Hondermack William (Northampton/Angleterre), Harvy Ossété (FS Saint Eloi Lupopo/RDC), Thievy Bifouma (OFI Crète/ Grèce), Warren Tchibembé (FC Metz/ France).

Attaquants : Prestige Mboungou (Ajman club/Emirates arabes unies), Alain Ipiélé (Dunkerque/France), Beni Makouana (Polissya/Ukraine) , Guy Mbenza (Muaither SC /Arabie saoudite), Gabriel Charpentier (Parme Italie) et Silvère Ganvoula (Young Boys/Suisse)