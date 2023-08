Congo-Kinshasa: Bacongo 1 - La population inquiète de la dégradation des conditions sociales

Devant le député de la première circonscription électorale de Bacongo, Préférence Gérald Matsima Kimbembé, la population de cette contrée a exprimé, le 26 août, son ras-le bol face à certaines mauvaises habitudes qui s'incrustent dans la société.

Prenant la parole à tour de rôle, chacun a dénoncé certaines manies qui gangrènent notre société aujourd'hui. « Comment pouvez-vous comprendre, monsieur le député, qu'aujourd'hui lorsqu'on emmène un patient à l'hôpital, le personnel soignant exige au préalable de l'argent avant de s'occuper de ce dernier. Ce qui n'existait pas lorsque nous grandissions », a-t-on laissé entendre.

La jeunesse est en total perdition. Le phénomène des bébés noirs, « Kulunas » et autres gangs, s'amplifie. « On nous accuse, nous parents, de ne plus éduquer les enfants. Quelle éducation allons-nous transmettre à ces jeunes alors que c'est la même que nous avons reçue de nos ancêtres ». Ici, a-t-elle signifié, la responsabilité incombe surtout à l'Etat qui ne joue plus son rôle. Comment ne pas avoir des « Kulunas » dans la société lorsqu'on sait que des générations entières de diplômés sortis des écoles de formation depuis des années sont laissées à la traine. « Le gouvernement doit prendre à bras-le-corps cette situation ».

Les arriérés des pensions des retraités que l'Etat ne paye pas, les discriminations constatées dans le partage des vivres et non vivres à « Lisungi », l'insalubrité qui gagne du terrain dans la ville de Brazzaville, l'épineuse question de la morgue de Makélékélé qui laisse à désirer, voilà autant d'autres questions qui ont constitué le menu des échanges entre Préférence Gérald Matsima Kimbembe et ses mandants.

En réponse à ses préoccupations, le député de Bacongo 1 a rappelé qu'en dépit des difficultés surtout financières auxquelles l'Etat fait face, il s'efforce à résoudre quelques problèmes. « Je vous ai compris et pris acte de vos doléances. Je vais les transmettre à l'Assemblée nationale. Certaines de vos préoccupations pourront même faire l'objet de questions orales avec débats », a-t-il conclu.

Rappelons que cette descente avait également pour objectif de rendre compte des travaux de la 2e session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale qui a ratifié certains accords internationaux et adopté quelques projets de loi au nombre desquels la loi portant gestion durable de l'environnement au Congo, celle portant création du Centre national de formation en statistique, démographie et planification.