Congo-Brazzaville: Enseignement technique - Le lycée agricole Amilcar Cabral réhabilité

À quelques jours de la rentrée des classes, le lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar-Cabral (LEPAAC), situé dans le 8e arrondissement, Madibou, a été doté d'un bâtiment d'astreinte, d'une aire de jeux et d'une unité d'adduction d'eau potable. Les ouvrages réceptionnés, le 28 août, ont été construits par le Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale(Pdac).

Le bâtiment d'astreinte est destiné à loger le directeur d'étude et le surveillant général de cet établissement public de formation agricole, qui attire de plus en plus de nouveaux élèves.

Le LEPAAC va accueillir cette année 807 apprenants, soit 213 filles, en hausse par rapport à l'année précédente qui comptait 690 élèves et 500 à l'année scolaire 2020-2021.

L'établissement a besoin d'autres soutiens pour améliorer les conditions de travail des enseignants et la qualité de formation dans les cinq filières existantes (R1 : production végétale ; R3 : production et santé animales ; R4 : machinisme agricole ; R6 : génie rural et R7 : technologie agroalimentaire). Satisfait de l'accompagnement du Pdac, le proviseur du LEPAAC, Guy Roger Bambi, appelle l'État et les partenaires à financer d'autres bâtiments, notamment le dortoir des élèves.

Il faut noter que le LEPAAC figure parmi les établissements d'enseignement professionnel agricole bénéficiaires des activités du Pdac, un projet financé par la Banque mondiale. Outre les travaux de réhabilitation du bâtiment d'astreinte et du terrain de volleyball qui ont coûté 21 millions de francs CFA, le Pdac a fourni à cet établissement un tracteur agricole avec charrue, un pulvériseur et une remorque.

L'unité de coordination du Pdac est disposée à poursuivre son accompagnement prévu dans sa composante 3.1, concernant le renforcement des capacités de certaines institutions de développement de l'agriculture commerciale. « Cette activité fait suite aux différents appuis apportés à certains lycées et collège agricole qui ont été dotés des outils aratoires, du matériel de petite chirurgie animale et des semences. Il s'agit des lycées techniques agricoles de Ouesso, de Makoua, d'Ewo, d'Ongogni, de Lekana et de Sibiti. Pour les collèges, il s'est agi du CETA d'Okoyo, d'Odziba et de Dolisie », a indiqué Sylvestre Boudzoumou, le responsable renforcement des capacités et de réforme au Pdac.

Rappelons que la coupure du ruban symbolique a été faite par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Pascal Robin Ongoka, en présence des représentants de l'Enseignement technique et de l'Agriculture, des autorités académiques et des notables de Madibou.