Congo-Kinshasa: Sénat - Kaya Magane prône l'amélioration des conditions de vie des élus locaux

Réélu pour un troisième mandat, le président de l'Union des démocrates et libéraux du Congo (UDLC), Gaspard Kaya-Magane, entend poursuivre son combat visant l'amélioration des conditions de vie des élus locaux à travers le pays.

Gaspard Kaya-Magane est l'un des rares sénateurs à avoir obtenu le plus de voix (121) dans le département de la Bouenza. Ancien de l'hémicycle (3e mandat), il connaît bien le Sénat congolais.

Ainsi, ce nouveau mandat lui permettra sans nul doute de faire aboutir sa vision sur le fonctionnement régulier des collectivités locales au Congo. « Le Sénat étant le représentant des collectivités locales et le modérateur de la République, l'avenir est prometteur car au mois de juin dernier le gouvernement a promis à la chambre haute du Parlement la mise en place d'une commission regroupant aussi bien les sénateurs que les représentants de la présidence, du gouvernement et des collectivités locales. Le but étant de réfléchir aux maux qui minent le bon fonctionnement des collectivités locales et en proposer des solutions idoines », a rappelé Gaspard Kaya-Magane.

Ancien vice-président de l'Upads fond jaune et ancien troisième secrétaire national de l'Upads fond blanc, il avait été exclu du parti suite à une rencontre avec le président de la République pour solliciter le début des travaux de la municipalisation accélérée de la Bouenza et la révision de la Constitution.

%

Il préside actuellement aux destinés d'une modeste formation politique de l'opposition dénommée Union des démocrates et libéraux du Congo qui prône l'instauration de la démocratie libérale au Congo.

Dans la nouvelle configuration du Sénat, dominé par le Parti congolais du travail (PCT) et ses alliés (61 élus) sans compter les indépendants qui leur sont proches, Gaspard Kaya-Magane va, aux côtés d'autres sénateurs de l'opposition, notamment Chara Rebecca Moundelé-Ngollo née Loubienga du Parti républicain et libéral (PRL) et de Elisabeth Mapaha de l'Upads, devoir animer les débats à l'hémicycle. Une tâche pas très aisée au regard de la nature des dossiers à traiter.

« Gaspard Kaya-Magane est présenté par ses pairs conseillers départementaux et municipaux comme leur syndicaliste. Il a pu interpeller le gouvernement sur la question de l'amélioration du statut des conseillers.

Ce n'est donc pas un hasard s'il est arrivé en tête des résultats alors qu'il émarge à l'opposition », a commenté un conseiller de la Bouenza.