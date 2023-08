Congo-Brazzaville: Santé publique - L'ACSPC adhère à la vaccination de routine à Pointe-Noire

La présidente de l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire (ACSPC), Marianne Bayonne, a rassuré la presse de la gestion du projet d'accélération de la vaccination contre la Covid-19 et du renforcement du Programme élargi de vaccination (PEV) de routine à Pointe-Noire.

Financé par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), ce projet avait pour objectif d'accroître l'adhésion à la vaccination de routine et d'atteindre une plus grande proportion de la population.

« Depuis la levée de l'état d'urgence contre la Covid-19, les populations pensent que la maladie n'est plus. Alors que la maladie est toujours là, la période de crise est finie, la prévention doit toujours continuer. Il faut continuer de faire la promotion de la vaccination de routine qui inclut la vaccination contre la Covid-19 », a indiqué Marianne Bayonne, présidente de l'Association Congolaise pour la santé publique et communautaire.

Afin de mieux faire la promotion de la vaccination de routine et protéger les populations contre les maladies infectieuses et épidémiques, l'ACSPC a été assistée par la direction départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire. Elle a collaboré avec la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire qui l'a aidée à cartographier et à identifier les leaders scolaires.

Des stratégies avancées et mobiles comme des carnavals dans les arrondissements de Pointe-Noire, la distribution des flyers ont été adoptées ainsi que les actions de communication, de sensibilisation, de lutte contre la désinformation intensifiées, des échanges avec les chefs de quartiers qui sont les leaders communautaires, des réunions avec les médecins chefs de districts sanitaires, la formation des équipes, la conception des spots en accord avec les médias, l'impression des affiches sur des grands panneaux ont été inscrites au nombre des acquis de cette campagne d'informations menée par l'ACSPC.

« Nous avons recommandé que les structures sanitaires du pays soient approvisionnées en vaccins et en antigènes. Ce sont des substances repérées par le système de défense de l'organisme, système immunitaire, qui produit alors un anticorps pour la détruire. L'anticorps se lie spécifiquement à l'antigène, à la manière d'une clé adaptée à une serrure », a expliqué Marianne Bayonne.

Rappelons qu'en mars 2022, le Congo avait reçu 3 231 110 doses de vaccins anti-Covid-19, dont 2 033 910 provenant du Mécanisme Covax, 372 000 du Fonds africain pour l'acquisition des vaccins, et 825 200 des accords bilatéraux et de dons. Au total, 818 931 doses ont été administrées et 11,09 % de la population a été complètement vaccinée.