Kenya: La justice sociale au premier plan , affirment les évêques qui se souviennent du père Kaiser

Nairobi — "Le Père Kaiser a lutté toute sa vie pour défendre les droits des opprimés, des pauvres et de tous ceux qui souffrent d'injustice", ont réaffirmé les évêques qui ont participé à la cérémonie de suffrage du Père John Anthony Kaiser, missionnaire américain tué dans des circonstances non élucidées le 24 août 2000 sur l'autoroute Nairobi-Nakuru.

Et c'est précisément à l'endroit où le corps du missionnaire assassiné a été retrouvé que s'est déroulée la cérémonie, un rituel repris après une interruption de trois ans due au Covid.

À cette occasion, les évêques qui se sont succédé au micro ont appelé le gouvernement à respecter ses engagements envers les électeurs, rappelant les promesses électorales non tenues, dont beaucoup étaient en retard, et ont insisté sur le devoir de rechercher la justice sociale, reflétant les idéaux du père Kaiser.

Les évêques ont également demandé que des mesures soient prises à l'encontre des policiers accusés de violations des droits de l'homme lors des manifestations de la coalition Azimio la Umoja One Kenya, qui ont causé la mort de plus de 30 personnes (voir Fides 20/7/2023), et ont exhorté les représentants des partis politiques à donner la priorité au bien-être de la nation au lieu de laisser les discussions se transformer en échanges stériles qui ne produisent que peu de progrès pour les citoyens.

%

Père John Anthony Kaiser est né à Perham, Minnesota aux Etats-Unis le 23 novembre 1932. Il est entré dans la congrégation de la Société missionnaire Saint-Joseph de Mill Hill et a été ordonné prêtre à Saint-Louis en 1964. La même année, il a été envoyé en mission au Kenya.

Il a servi dans le diocèse de Kisii pendant vingt ans, puis dans les diocèses de Nakuru et Ngong. En tant que missionnaire, il a servi les pauvres, prôné la justice pour les opprimés et le respect des droits de l'homme. Au plus fort de la violence ethnique et des affrontements fonciers au Kenya en 1993, le père Kaiser travaillait dans le camp de déplacés de Maela, dans le diocèse de Nakuru.

Son corps sans vie a été retrouvé le 24 août 2000 le long de l'autoroute Nairobi-Nakuru. La cause de sa mort n'a pas pu être déterminée à l'époque, mais on a découvert plus tard qu'il avait été assassiné par des inconnus. À la demande de la Conférence des évêques catholiques du Kenya (KCCB), une enquête sur sa mort a été ouverte et conclue en 2007. Elle a établi que le père Kaiser avait été assassiné et que la "théorie du suicide" avancée par le gouvernement kenyan et le FBI était fondée sur des idées préconçues. À ce jour, cependant, les mandataires et les auteurs de son assassinat restent impunis.