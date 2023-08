Sénégal: Politiques de lutte contre la pauvreté - Avis divergents des jeunes

Au Sénégal, les gens ont toujours tendance à parler de pauvreté, de cherté de la vie malgré les efforts fournis par le gouvernement pour développer l'économie du pays. Dans ce micro trottoir, des jeunes affirment qu'on n'investit pas en général dans les priorités. Par contre, d'autres estiment que le gouvernement a beaucoup fait pour lutter contre le chômage des jeunes.

Au Rond-point Sahm, des étals de chaussures, habits (friperie), lunettes et écouteurs sont disposés çà et là. La plupart de ces articles sont tenus par des jeunes qui, pour la majorité ont fréquenté paradoxalement des universités publiques. Pour Fallou Sène, lui-même ancien étudiant reconverti en marchand ambulant, « il y a un taux de pauvreté très élevé au Sénégal. Nous faisons face à une pauvreté sans nom, et cela est dû à un mauvais système économique et politique. On ne lutte pas contre la pauvreté avec la manière dont le fait notre gouvernement.

Les infrastructures comme le TER et le BRT, c'est bien beau mais ce n'était pas la solution la plus intelligente pour lutter contre cette pauvreté», assène-t-il. Pour Assane Fall, trentenaire qui est au chômage actuellement, « au lieu de construire ces auto ponts, ponts et autres trucs qui ne sont pas de notre intérêt à nous, Sénégalais, mais de l'intérêt des Blancs (Occidentaux-ndlr), on aurait pu construire des usines dans lesquelles beaucoup de jeunes auraient pu dénicher un boulot sans avoir besoin de bras long pour être précis » martèle-t-il. Il ajoutera : « On va toujours parler de pauvreté dans ce pays car l'Etat ne fait vraiment rien pour améliorer cette situation. Le Président a de belles visions mais ses réalisations ne sont pas très efficaces pour diminuer la pauvreté. Je veux dire par là qu'il veut créer des emplois mais il le fait de la mauvaise manière, mais ce n'est pas lui, c'est le système qu'il a trouvé en place comme ses prédécesseurs et son remplaçant aussi fera comme eux », conclut le sieur Fall.

Gérant d'un multiservices, Abdoulaye Diome pense que « ce pays a toujours été pauvre ». « On le sait tous mais de 2012 à maintenant, la situation va de mal en pis. On investit dans les mauvais projets, les emplois que l'Etat crée sont toujours mal répartis. On privilégie toujours certains au détriment des autres par politique, liens familiaux...» confie-t-il. Allant plus loin, il dira : « les gens font seulement en sorte de sortir le matin avec un sourire car ils veulent garder leur dignité mais on se connaît tous au quartier. Quand tu prends un petit déjeuner, c'est pour sauter le repas de 13h et quand c'est celui-ci que tu prends ; c'est pour jeûner la nuit. Voilà pourquoi les jeunes meurent dans des pirogues et d'autres prennent la voie du Nicaragua pour rallier les Etats-Unis. Ne venez pas nous parler de lutte contre la pauvreté car ici les seules luttes qu'on voit, c'est dans les stades, ou entre politiciens » finit-t-il par dire, le visage refrogné.

Pour sa part, Mamy Fall souligne que « les gens veulent seulement se cacher derrière des divergences politiques pour justifier leurs paresses ». « Mais il y a une vraie amélioration quant à la situation du pays, le gouvernement a bel et bien lutté contre la pauvreté. Dans ce pays, les gens ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, vous parlez de pauvreté et pourtant les jeunes et même certains adultes sont en ce moment dans des plages, des piscines et autres endroits chics pour fêter les vacances alors qu'ils peuvent aller travailler », avance-t-elle. La dame Fall de poursuivre : « on peut bien sûr parler de lutte contre la pauvreté car il y a une chose, c'est seulement que les Sénégalais aiment la facilité et c'est qui nous conduira à notre perte », dit-elle.