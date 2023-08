Sénégal: Emploi des jeunes au Sénégal - Un manque criard dénoncé

Depuis son accession au pouvoir en 2012, la politique d'emploi du chef de l'Etat, Macky Sall, a été marqué par plusieurs initiatives et programmes visant à stimuler la création d'emplois et à réduire le taux de chômage. Le PSE (Plan Sénégal Emergent), l'un des programmes lancé par le président Macky Sall en 2014 vise à diversifier l'économie sénégalaise et à créer des emplois et d'autres programmes en guise de diminuer le taux de chômage au Sénégal. Toutefois, la jeunesse sénégalaise dénonce un manque d'emplois.

Plus les jours passent, plus les jeunes ont des difficultés à trouver un emploi. Le chômage est toujours d'actualité au Sénégal. Cette jeune étudiante du nom de Kadiatou Tall constate une insuffisance d'emplois malgré les politiques mises en place pour lutter contre le chômage. « Le chômage persiste encore dans notre pays et c'est la raison pour laquelle la majeure partie de notre jeunesse cherche tout le temps à quitter le pays pour aller à l'extérieur à la recherche d'une vie meilleure. On ne nie pas le fait que l'Etat a réussi quelque part mais cela n'a pas suffi. Chaque jour, on apprend que des jeunes ont perdu la vie dans la mer parce qu'ils faisaient partir en Europe. Certes, ils veulent quitter le pays illégalement, mais on ne doit pas les blâmer », a-t-elle fait savoir.

Modou Faye, un marché ambulant fustige pour sa part non seulement un manque d'emploi mais aussi un favoritisme dans les lieux où on peut trouver du travail. « C'est réussi quelque part parce qu'il y a des jeunes qui ont pu trouver un emploi mais d'autre part, on ne saurait dire la même chose parce que la majeure partie de la jeunesse peine malheureusement à trouver du travail. C'est déplorable. Plusieurs usines existent sur place, les unes laissées par le président Abdoulaye Wade et les autres qui ont été réalisées par le président Sall. Trouver du travail dans ces usines, c'est un problème. Soit tu n'es pas embauché parce que le nombre d'emploi à pourvoir est limité, soit il y a du favoritisme », fustige Modou Faye.

Contrairement à ces deux jeunes qui ont dénoncé un manque d'emploi, ce jeune entrepreneur du nom de Pape Malick Sène pense que la mesure exacte de l'efficacité des politiques en termes de lutte contre le chômage est complexe. « La question de savoir si la politique d'emploi du président mise en place a réduit le chômage au Sénégal fait débat et dépend de divers facteurs. Au cours de son mandat, plusieurs initiatives ont été lancées pour stimuler l'emploi des jeunes et réduire le taux de chômage, mais les résultats concrets peuvent varier en fonction des conditions économiques mondiales, la mise en oeuvre des programmes et la réactivité du marché de travail. Des mesures telles que le plan Sénégal Emergent, les projets d'infrastructures, les programmes de formation professionnelle et les initiatives ciblant les jeunes et les femmes ont certainement eu un impact sur l'économie sénégalaise. Cependant, la mesure exacte de l'efficacité de ces politiques en termes de réduction du chômage peut être complexe », a-t-il soutenu.