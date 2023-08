Sénégal: Présidentielle de février 2024 - Anta Babacar Ngom officialise sa candidature

L'entrepreneure et directrice générale du groupe SEDIMA rallonge la liste des femmes qui ont déclaré leur candidature à la présidentielle du 25 février 2024. Présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC), Anta Babacar Ngom Diack a été investie par ses partisans lors d'une cérémonie tenue le samedi 26 août, sur l'esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose.

C'est fait. L'entrepreneure et directrice générale du groupe SEDIMA a franchi le pas vers la présidentielle de février 2024. Présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC), Anta Babacar Ngom Diack a été investie par ses partisans lors d'une cérémonie d'investiture tenue le samedi 26 août dernier, sur l'esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Prenant la parole devant une foule acquise à sa cause, la désormais candidate à la candidature portée par le mouvement Arc a présenté quelques axes du programme qu'elle entend mettre en oeuvre si elle obtient la confiance des Sénégalais, au soir du 25 février 2024. Celui tourne autour de « l'éducation et la formation professionnelle » pour relever une nouvelle génération de leaders qui sera, selon elle « apte à relever les défis futurs ». La particularité de ce programme réside sur le caractère obligatoire de l'école dès l'âge de 6 ans avec la généralisation de l'enseignement de l'anglais pour tous.

Toujours concernant ce volet de l'éducation et la formation, Anta Babacar Ngom Diack s'engage également à lancer un Service civique de 24 mois pour 300.000 mille jeunes (femmes et hommes) confiés à l'Armée nationale. Une autre innovation annoncée par la candidate du mouvement Arc est la création d'un ministère chargé des Affaires religieuses qui aura pour rôle, selon elle, de travailler sur l'encadrement de l'enseignement religieux au Sénégal mais aussi l'éradication totale de la mendicité dans les rues. La réforme du système de santé pour le rendre plus juste dans le but d'accompagner les personnes qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, est également annoncée par la directrice générale du groupe SEDIMA. Se présentant comme la « candidate de la diversité, de la force et de la richesse de la nation », Anta Babacar Ngom Diack s'engage aussi à se battre pour l'autosuffisance alimentaire et le renforcement du patriotisme économique avec la création de plusieurs centaines de champions nationaux dans tous les domaines d'activités.