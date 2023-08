Angola: Reprise du voyage en train Moçâmedes/Bibala

Moçâmedes (Angola) — Le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a lancé ce lundi, dans cette ville, le train mixte entre les municipalités de Moçâmedes/Bibala, après trois ans d'absence.

Dans un parcours de 200 kilomètres à effectuer trois fois par semaine, la cérémonie de lancement du train est partie de la gare de Moçâmedes à destination de la municipalité de Bibala, transportant plus d'une cinquantaine de passagers.

Le président du Conseil d'administration du Chemin de Fer de Moçamedes (CFM), António da Cruz, a souligné qu'il s'agit d'une contribution que l'entreprise apporte à la population avec un prix modeste de 500 kwanzas.

"Dans le transport routier, nos populations paient plus de 1.500 kz. Nous réfléchissons au niveau social des passagers en établissant des prix raisonnables, après avoir constaté beaucoup de marchandises et de passagers dans la municipalité de Bibala qui doivent se rendre à Moçâmedes", a-t-il indiqué, ajoutant qu'il s'attend une plus grande adhésion dès que les services augmentent.

La locomotive est composée de trois wagons (trois voitures de voyageurs), avec plus de 70 places assises et d'un wagon de marchandises, ce qui est jugé suffisant, à l'heure actuelle, pour que la circulation se fasse les lundis, mercredis et vendredis.

"C'est le moyen de transport le plus sûr, tant pour les passagers que pour les marchandises", a estimé António da Cruz, garantissant l'existence de moyens pour l'entretien régulier des moyens, dans le cadre de l'amélioration de la prestation de services de l'entreprise.

%

Pour sa part, la gouverneure par intérim de Namibe, Anica de Sousa, a déclaré dans des déclarations à l'ANGOP, que la récupération constitue une valeur ajoutée dans le cadre des échanges commerciaux qui seront renforcés, en plus de permettre le transport de passagers avec un plus grand confort.

Anica de Sousa a également dit que dans la municipalité de Bibala, il y a beaucoup de production agricole, comme des céréales, des légumes et des fruits qui doivent être vendus, et « le train est vraiment venu pour faciliter ce processus qui, dans une certaine mesure, réduira les coûts financiers en termes de transport ».

Il a également souligné que le train permettra de transporter plus d'un millier d'étudiants qui fréquentent les deux instituts moyens dans la localité de Saco-Mar (à sept kilomètres du siège de Moçâmedes).

Pour que le train puisse continuer à effectuer ce trajet normalement, le gouverneur a appelé les citoyens à une plus grande vigilance, dénonçant tous ceux qui envisagent de commettre des actes de vandalisme, avec la destruction de parties métalliques de la voie ferrée qui pourraient mettre en danger la vie de milliers de personnes.

Des citoyens satisfaits

Les citoyens qui ont effectué ce voyage vers la municipalité de Bibala sont satisfaits du fait que le train est sûr et qu'il transporte normalement des marchandises.

"Nous sommes en sécurité ici, chacun porte sa charge", affirment les passagers.

Il convient de noter que le ministre des Transports a travaillé dimanche à Namibe, où il a ouvert les journées pour redynamiser le processus de transport et d'exportation de minerai de fer et de pierres ornementales de la région sud de l'Angola.

Cette journée se déroule sous le thème « Simplifier pour mieux exporter, vers la diversification de l'économie », un événement qui se tiendra également dans les régions de Gula et Cuando Cubango.

Le ministre est en route pour la province de Huila avec le même objectif.