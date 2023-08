Angola: L'Angola encourage la mise en oeuvre de l'agenda de paix de l'ONU

Luanda — L'Angola a défendu, à New York, aux États-Unis d'Amérique, l'importance stratégique de l'Agenda de l'ONU pour la Jeunesse, la Paix et la Sécurité, au cours d'une séance publique du Conseil de Sécurité de cette organisation intergouvernementale.

La position de l'Angola a été exprimée lundi par le Représentant permanent auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, qui a encouragé le renforcement continu de la collaboration et de la coordination stratégique entre les États membres.

Il a ajouté que la coordination stratégique devrait également inclure les institutions locales, nationales, régionales, continentales et internationales, afin de tirer parti des atouts et des ressources comparatifs.

Selon l'ambassadeur, l'Agenda Jeunesse, Paix et Sécurité doit rester au premier plan des débats et des décisions, en tenant compte du rôle stratégique de la population jeune dans le monde et en Afrique en particulier.

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, l'Angola félicite et encourage le Conseil de sécurité de l'ONU à convoquer régulièrement des réunions dans ce format, pour discuter et mettre à jour les programmes et les processus de mise en œuvre respectifs.

Au cours de son intervention, Francisco da Cruz a souligné la paix, la sécurité et la stabilité comme pierres angulaires de la mise en œuvre réussie de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Il a souligné que ce fait permet une approche globale des défis, y compris ceux liés à l'éducation civique.

La séance publique du Conseil de sécurité s'est déroulée sous le thème "Renforcer la mise en œuvre de l'Agenda jeunesse, paix et sécurité pour une Afrique pacifique et stable".