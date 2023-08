Congo-Kinshasa: Hôtel de ville de Kinshasa - Gecoco Mulumba préoccupé par les arriérés des salaires des agents municipaux

Le vice-gouverneur, qui relève l'impossibilité des membres des cabinets et autres services d'appoint et accrédités de remettre leurs progénitures à l'école lors de la rentrée scolaire attendue début septembre, promet de parler dans les jours suivants en vue de dénoncer tous les points qui plombent l'administration urbaine.

Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gérard Gecoco Mulumba, déplore la situation d'impaiement de salaires persistante à l'Hôtel de ville. Selon le constat attribué au numéro deux de la capitale congolaise et partagé, le 28 août, dans les réseaux sociaux, les ministres provinciaux, les membres de leurs cabinets respectifs, les deux cabinets du gouverneur Gentiny Ngobila, le personnel d'appoint de l'Hôtel de ville ainsi que les policiers y affectés accusent plusieurs mois d'arriérés de salaires et des primes.

A quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, Gérard Mulumba, inquiet, se demande sur ses comptes officiels comment ces membres du cabinet et autres personnels d'appoint s'acquitteront de leurs obligations parentales pour remettre leurs progénitures à l'école.

Rien ne va dans l'administration urbaine

Le vice-gouverneur Mulumba a rappelé les dix points qui plombent, depuis un moment, l'administration urbaine, relevés dans ses récentes dénonciations et qui n'ont pas encore été résolus. Ce membre du parti présidentiel parle entre autres du non-paiement des salaires des ministres et des membres de leurs cabinets depuis vingt-six mois, l'absence de convention médicale pour la couverture santé des agents administratifs de l'Hôtel de ville ainsi que les nominations aléatoires en toute camaraderie et violation des us et coutumes en ce qui concerne la collaboration sur ces questions entre le gouverneur et son adjoint, l'impossibilité de faire fonctionner les services de la ville, les frais ad hoc inexistants, l'absence des réunions des conseils des ministres ; le fort endettement de la ville dont des services sont en procédure de déguerpissement et certains baux déjà résiliés, etc.

Pour mettre cette situation sur la place publique, Gérard Mulumba, dit Gecoco, promet de parler incessamment.