Congo-Brazzaville: Assainissement - La troisième édition de l'opération « Ouenzé Bopeto » lancée

Le lancement de l'opération d'assainissement des dix quartiers, le 27 août, a été marquée par la remise du matériel aratoire à l'administrateur-maire du cinquième arrondissement de Brazzaville, Marcel Nganongo, par le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé.

A l'issue de la campagne qui se déroulera jusqu'au 10 septembre prochain, le quartier le plus propre recevra un trophée plus une enveloppe pour pérenniser son action. « Il y aura un trophée pour le quartier le plus propre de Ouenzé.

Le jury, ce sera la presse que nous allons inviter à sillonner les dix quartiers et à nous indiquer discrètement le quartier le plus propre de Ouenzé que nous allons, au bout du processus, distinguer en remettant à son chef un trophée et une enveloppe pour lui permettre de pérenniser la propreté », a indiqué le député titulaire de Ouenzé I, précisant que cette opération est également une manière de rassembler les jeunes.

Pour atteindre les objectifs escomptés, Juste Désiré Mondelé a offert à la mairie, entre autres, des brouettes, pelles, paires de bottes, râteaux, balais-brosses, gants. Un geste symbolique en guise de remerciement de l'administrateur-maire pour son engagement concernant l'assainissement. « L'urgence est signalée, nous lançons un appel à tous les enfants de Ouenzé, à tous les partenaires qui peuvent appuyer la mairie parce qu'il ne suffira pas seulement de nettoyer, d'assainir, il faudra aussi au-delà désinfecter, apporter des moustiquaires imprégnées, aller même au bout de la démarche écologique de protection de l'environnement et de la prévention sanitaire », a lancé Juste Désiré Mondelé.

Pour cette première journée, c'est l'avenue 753 qui a été choisie pour se débarrasser des tas d'immondices qui s'étaient entassés depuis des semaines. Saluant l'implication de l'administrateur-maire, des dix chefs de quartiers et des trois autres députés de Ouenzé dans cette opération, son initiateur a rappelé que l'insalubrité peut avoir un impact sur la qualité de vie et la santé des riverains. « Notre mission est d'assainir notre cadre de vie pour éloigner les maladies parce que le premier médicament préventif, c'est vraiment l'hygiène.

Nous sommes en train de nous administrer une démarche de prévention pour éviter toute forme d'épidémies parce que nous sommes à quelques semaines de la saison des pluies, surtout avec le changement climatique qui impose aujourd'hui sa loi naturelle », a poursuivi le ministre délégué.

Se félicitant du geste du ministre délégué, Marcel Nganongo a rappelé que Ouenzé avait besoin d'autres fils animés par l'esprit de partage à l'image de Juste Désiré Mondelé pour accompagner les efforts louables de la mairie dans les questions d'assainissement. « Ouenzé, c'est chez vous. Vous êtes député de Ouenzé, à l'époque, nous avions lancé une opération dénommée J'aime Ouenzé au sens propre, vous aviez été la première personnalité à répondre positivement à cet appel. Aujourd'hui, vous venez encore de faire un geste louable très significatif, cela veut dire que vous portez Ouenzé dans votre coeur. ...J'aimerai, au nom des dix chefs de quartiers, dire ma gratitude pour ce que vous venez de faire... », a déclaré en substance le maire.

Chef du quartier 54, Xavier Mpoungalogui pense que l'émulation lancée permettra à chacun de défendre sa cause. «Vous savez que l'arrondissement 5 Ouenzé comprend dix quartiers qui ne sont pas de la même façon. Mais, enfin, tout le monde joue la carte. J'espère que nous sommes en compétition. Pour remporter le trophée, nous comptons sur la mobilisation des habitants. Ils sont mobilisables et disponibles. Comme nous avons du matériel, je pense que nous allons nous mettre au travail », a-t-il laissé entendre.

Notons que les initiateurs sont appuyés, dans leur action, par les services techniques de la mairie de Brazzaville et l'expertise de la société Averda.