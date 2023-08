Afrique: Festim Afrique - La première édition se tiendra dans les deux Congo

La première édition du festival d'images d'Afrique (Festim Afrique) se déroulera à Brazzaville et Kinshasa sur le thème « L'Afrique que nous voulons ». Le lancement des préparatifs a eu lieu la semaine dernière à Brazzaville en présence des corps diplomatiques en poste en République du Congo.

L'annonce de la tenue de ce grand événement qui vise à promouvoir le tourisme culturel africain a été faite par le président international du Festim Afrique, Claudio Bénédict Sama Kenegui. Ce festival placé sous l'impulsion des présidents de la République du Congo (RC), Denis Sassou N'Guesso, et de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se déroulera en deux phases ; du 8 au 14 septembre à Brazzaville en RC et du 29 septembre au 5 octobre à Kinshasa en RDC.

Les sites ou lieux retenus pour la tenue du Festim Afrique pour les deux Congo sont : Hôtel Olympic palace et le site de Ngabé (Pool nord) en ce qui concerne la RC et le Musée national de la RDC pour Kinshasa.

Le Festim Afrique a pour objectif de promouvoir le patrimoine naturel et culturel ainsi que les produits et services du Congo Brazzaville et de la RDC en donnant l'opportunité à leurs entreprises et artisans de les exposer et d'augmenter le commerce à travers Festim Afrique.

Quant aux objectifs spécifiques, il s'agira de permettre à Festim Afrique de s'acquitter d'une de ses missions essentielles, celle de promouvoir l'image de l'Afrique en général, du Congo Brazzaville en particulier et des partenaires comme la RDC, qui est un partenaire traditionnel du tourisme culturel très important.

%

Festim Afrique va permettre aux produits du Congo Brazzaville et de la RDC d'avoir une visibilité à l'exportation dans la zone Zlecaf.

Festim, un instrument de la diplomatie culturelle et touristique africain

L'organisation du Festim Afrique est confiée à un comité de coordination ou comité technique supervisé par un comité de pilotage de plus haut niveau qui sera consulté sur toutes les importantes questions ayant trait à l'évènement.

Les groupes cibles étant le public du Congo Brazzaville et celui du Congo Kinshasa, de même que le public de l'intérieur du Congo Brazzaville et de la RDC ainsi que les visiteurs de la Zlecaf et autres CER partenaires du monde entier.

Les invités sont les dignitaires et personnalités (les hauts cadres des deux pays hôtes de Festim Afrique et des autres pays amis, les diplomates, les organisations du système des Nations unies, les agences de coopération au développement, les associations, les confessions religieuses, les artistes, etc.).

Instrument de la diplomatie culturelle et touristique africain, le Festim Afrique a été mis en place pour accélérer le développement des industries culturelles et touristiques en Afrique. Il va contribuer à intégrer la diplomatie culturelle et touristique dans les politiques et programmes de développement des industries culturelles et touristiques nationaux et internationaux, en ciblant plus particulièrement les groupes autochtones défavorisés, les communautés locales, les ressources naturelles et sites du tourisme culturel à promouvoir.

Pour le président du comité d'organisation, plusieurs raisons militent en faveur de la tenue de deux phases de la première édition de Festim Afrique dans les deux Congo. Il s'agit, entre autres, du souhait de sa régularité jusqu'à son amplification internationale ; la prise en compte du patrimoine naturel et culturel dans l'élaboration des politiques et programmes par les pays africains pour leur intégration dans la Zlecaf ; exposition de nouvelles réalités naturelles et culturelles des Communautés africaines jusqu'à présent méconnues ; l'existence de nouveaux produits et de la technologie inconnus sans oublier la nécessité d'offrir aux opérateurs économiques de la RDC et du Congo Brazzaville un espace grand public pour leur promotion à moindre coût.

Notons que le comité régional des experts est présidé par Fidèle Nsengumukiza.