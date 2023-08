Tunisie: Myrath au Théâtre romain de Carthage, le 13 septembre 2023 - Un concert très attendu

Zaher Zorgatti (chanteur), Malek Ben Arbia (guitariste), Elyès Bouchoucha (clavier), Anis Jouini (bassiste) et Morgan Berthet (batteur) reviennent en Tunisie, 4 ans après leur dernier concert dans le cadre du festival international de Hammamet.

«Tunisie, c'est maintenant officiel : nous jouerons au Théâtre romain de Carthage le 13 septembre prochain !», annoncent, sur leurs réseaux sociaux, les membres du groupe tunisien de métal à la renommée internationale Myrath. Voilà de quoi combler leurs nombreux fans tunisiens qui ont accueilli cette annonce par un déluge de commentaires, exprimant leur joie et leur excitation.

Myrath est l'un des plus célèbres groupes de métal progressif tunisien, le premier du genre à s'être distingué à l'étranger. Il s'impose par une musique métissée avec des sonorités tunisiennes, des rythmes nord africains et des maqâms orientaux. Entre ses débuts à Tunis et les festivals internationaux où il joue maintenant en tête d'affiche, Myrath a parcouru bien du chemin. Aujourd'hui, le groupe travaille aux côtés des plus grands groupes de métal--Sepultura, Symphony X, Dream Theater, Megadeth, Scorpions, Epica--que ses membres admiraient et reprenaient étant adolescents...

Après une tournée sud-américaine entamée en avril dernier suivie de dates estivales en Russie, en Suède, en France (entre autres au Hellfest), en Roumanie et aux USA, Zaher Zorgatti (chanteur), Malek Ben Arbia (guitariste), Elyès Bouchoucha (clavier), Anis Jouini (bassiste) et Morgan Berthet (batteur) reviennent en Tunisie, 4 ans après leur dernier concert dans le cadre du festival international de Hammamet.

Ils reviennent avec du nouveau, côté son, mais aussi image, car le groupe, outre la particularité de son univers musical, met un point d'honneur à bien soigner le côté visuel (vidéos et autres effets) dont ils en font un univers et une esthétique à part entière. Il n'y a qu'à voir le clip de «Believer»pour lequel le groupe s'est offert les talents de deux spécialistes ayant travaillé sur la série Games of Thrones.